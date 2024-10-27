Başkan Bozbey'den teröre ve şiddete karşı yaşam hakkına destek - Son Dakika
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Başkan Bozbey'den teröre ve şiddete karşı yaşam hakkına destek

Başkan Bozbey\'den teröre ve şiddete karşı yaşam hakkına destek

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP'nin düzenlediği 'Teröre ve Şiddete Karşı Yaşam Hakkı Mitingi'ne katıldı.

27.10.2024 18:12  Güncelleme: 18:14
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP'nin düzenlediği 'Teröre ve Şiddete Karşı Yaşam Hakkı Mitingi'ne katıldı. Başkan Bozbey, "Korkmuyoruz, sinmiyoruz. Teröre ve şiddete karşı omuz omuza mücadele ediyoruz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Beşiktaş Meydanı'nda 'Teröre ve Şiddete Karşı Yaşam Hakkı Mitingi' düzenlendi. Alanda 'İnsanlık için susma', '"Kadınların hayalleri ölüyor, cinayetlere sessiz kalma', 'Bu Cumhuriyeti korkmayanlar kurdu, bu ülkeyi korkmayanlar kurtardı, biz de korkmuyoruz' pankart ve dövizleri taşındı. Miting, 23 Ekim günü Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne (TUSAŞ) yönelik düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sahneye çıkarak katılımcıları selamladı ve konuşma yaptı.

İstanbul'daki mitinge, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve Bursa milletvekilleri de katıldı. Alanı dolduran vatandaşlarla sohbet eden Başkan Bozbey, "Korkmuyoruz, sinmiyoruz. Teröre ve şiddete karşı omuz omuza mücadele ediyoruz. Genel Başkanımız Özgür Özel ile birlikte 'Teröre ve Şiddete Karşı Yaşam Mitingi"ndeydik. Aziz şehitlerimiz ve şiddet mağduru vatandaşlarımız için on binlerle birlikte sesimizi yükselttik" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Bozbey'den teröre ve şiddete karşı yaşam hakkına destek - Son Dakika

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