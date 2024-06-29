Başkan Bozbey makamını Büyükorhan'a taşıdı - Son Dakika
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Yerel

Başkan Bozbey makamını Büyükorhan'a taşıdı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in sorunları yerinde tespit edip hızlı çözümler üretmek ve Bursa'yı ortak akılla yönetmek amacıyla başlattığı 'Başkan Bozbey Burada' projesinin ilk durağı Büyükorhan ilçesi oldu. Başkan Bozbey, Büyükorhan'da vatandaşlarla buluşarak sorunları dinledi ve çözüm için not aldırdı.

29.06.2024 16:44
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Başkan Bozbey makamını Büyükorhan'a taşıdı

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in sorunları yerinde tespit edip hızlı çözümler üretmek ve Bursa'yı ortak akılla yönetmek amacıyla başlattığı 'Başkan Bozbey Burada' projesinin ilk durağı Büyükorhan ilçesi oldu. Büyükşehir Belediye bürokratları ile birlikte Büyükorhan'a çıkarma yapan Başkan Bozbey, "Nilüfer'de yıllarca yapmış olduğumuz projeyi, şimdi Büyükşehir Belediyesi'nde her 15 günde bir 'Başkan Bozbey Burada' diyerek uygulayacağız. İlçelerimizin sorunlarını direkt yerinde çözerek halkımıza hizmet vereceğiz" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, seçim öncesi verdiği sözlerden biri olan 'Başkan Bozbey Burada' projesini başlattı. Başkan Bozbey, daire başkanlarından şube müdürlerine kadar kalabalık bir yönetim kadrosu ile makamını yaklaşık 11 bin Bursalının yaşadığı Büyükorhan'a taşıdı. İlk olarak pazar alanında vatandaşlarla buluşan Başkan Bozbey, ilçe merkezinde de yoğun ilgi ile karşılandı. Büyükorhanlılar, 'Başkan Bozbey Burada' otobüsünde talep ve önerilerini birinci ağızdan Başkan Mustafa Bozbey'e iletme fırsatı buldu. Gün boyunca dile getirilen konuları dikkatle dinleyen Başkan Bozbey, sorunların hızlı ve yerinde çözümü için not aldırdı. Ayrıca ilgili bürokratlar da vatandaşlarla yakından ilgilendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, seçim döneminde söz verdikleri 'Başkan Bozbey Burada' projesini Büyükorhan'dan başlattıklarını söyledi. Her 15 günde bir ilçelerde vatandaşlarla buluşacaklarını belirten Başkan Bozbey, "Önce muhtarlarımızı, kaymakamlarımızı, belediye başkanlarımızı ziyaret edeceğiz. Sonrasında yöre halkıyla buluşup sorunlarını direk kendi ağızlarıyla bize iletmelerini sağlayacağız. Bu süreçte bürokratlarımız da bizlerle beraber olacak. Gerektiğinde yerinde hizmetleri takip edecek. Eksikleri de yerinde görerek hızlıca yapılmasını sağlayacak. Nilüfer'de yıllarca yapmış olduğumuz projeyi, şimdi Büyükşehir Belediyesi'nde her 15 günde bir 'Başkan Bozbey Burada' diyerek uygulayacağız. İlçelerimizin sorunlarını direkt yerinde çözerek halkımıza hizmet vereceğiz. Tüm Bursa'nın gülümsemesini sağlayacağız" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Bozbey makamını Büyükorhan'a taşıdı - Son Dakika

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