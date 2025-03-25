Başkan Bozbey: "Yaptığımız çalışmalar meyvelerini vermeye başladı" - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Başkan Bozbey: "Yaptığımız çalışmalar meyvelerini vermeye başladı"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Arabayatağı Mahallesi'nde düzenlenen iftar programında, kentsel dönüşüm projelerinin sonuç vermeye başladığını belirtti. Ramazan ayının manevi atmosferini yaşadıklarını ve Bursa'nın güvenli yapılara kavuşması için çalıştıklarını ifade etti.

25.03.2025 13:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkan Bozbey: "Yaptığımız çalışmalar meyvelerini vermeye başladı"

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Arabayatağı Mahallesi'nde düzenlenen iftar programında konuşan Başkan Mustafa Bozbey, kentsel dönüşümle alakalı yaptıkları çalışmaların meyvelerini vermeye başladığını belirterek Bursalıların güvenli yapılarda oturmasını istediklerini söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel iftar programları Arabayatağı Mahallesi ve Kamberler Parkı ile devam etti. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in Arabayatağı Kapalı Pazar Alanı'nda Bursalılar ile buluştuğu iftar programına, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekilleri Mehmet Aydın Saldız ve Yalçın Işıkyıldız, CHP Yıldırım İlçe Başkanı İlhami Gün, Arabayatağı Mahalle Muhtarı Celal Depe, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, muhtarlar, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Karagöz Gölge Oyunu gösterisi ve Orkestra Şube Müdürlüğü'nün tasavvuf müziğinin ardından akşam ezanının okunmasıyla birlikte vatandaşlar oruçlarını açtı.

"Halkımız güvenli yapılarda oturmalı"

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen programlarla Ramazan ayının manevi iklimini kentin tümünde hissettiklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, bu ayda bir araya gelmenin ve insanların birbirlerine sahip çıkmasının önemli olduğunu belirtti. Bölgenin sorunlarını bildiklerini ifade eden Başkan Bozbey, "Büyükşehir Belediyesi olarak altyapı ve üstyapıda birçok projeyi gerçekleştiriyoruz. Özellikle kentsel dönüşümle alakalı yaptığımız çalışmalar meyvelerini vermeye başladı. Bu bölgeyi daha yaşanabilir, çocuklarımızın ve halkımızın keyif alacağı, yaşamaktan mutluluk duyacağı bir hale getirmeyi hedefliyoruz. Halkımız güvenli yapılarda oturmalı. Yeşil alanı bol ve sosyal ihtiyaçların tamamının yer aldığı bir çevrede yaşamalı. Yaptıklarımız da yapacaklarımıza örnektir. Kadir Gecemizi ve Ramazan Bayramımızı şimdiden tebrik ediyorum" dedi.

CHP Yıldırım İlçe Başkanı İlhami Gün, Ramazan ayını kentin 17 ilçesinde yaptığı çalışmalarla hissettiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkür etti.

Arabayatağı Mahallesi Muhtarı Celal Depe de mahallesindeki hizmetlerden dolayı Başkan Mustafa Bozbey'e teşekkür etti.

Kaynak: İHA

Mustafa Bozbey, Politika, Yerel, Yaşam, İftar, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Bozbey: 'Yaptığımız çalışmalar meyvelerini vermeye başladı' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 çocuklu anne, eşi tarafından öldürüldü 6 çocuklu anne, eşi tarafından öldürüldü
Esnaflar sopa, levye ve tornavidalarla birbirine saldırdı: 7 yaralı Esnaflar sopa, levye ve tornavidalarla birbirine saldırdı: 7 yaralı
BM, Gazze’deki mevcudiyetini azaltma kararı aldı BM, Gazze'deki mevcudiyetini azaltma kararı aldı
İsrail’de aşırı sağcı Bakan’dan istihbarat şefi için hapis talebi İsrail'de aşırı sağcı Bakan'dan istihbarat şefi için hapis talebi
Ramazan davulcusu bahşiş için girdiği binaya tuvaletini yaptı Ramazan davulcusu bahşiş için girdiği binaya tuvaletini yaptı
İtalya Serie A’da VAR’a gidilen pozisyonlar ekrana yansıtılacak İtalya Serie A'da VAR'a gidilen pozisyonlar ekrana yansıtılacak
Galatasaray’da ikinci Yusuf vakası Bu kez ezeli rakibe değil, Avrupa’ya gidiyor Galatasaray'da ikinci Yusuf vakası! Bu kez ezeli rakibe değil, Avrupa'ya gidiyor
CHP’nin boykot çağrısına AK Parti’den ilk tepki CHP'nin boykot çağrısına AK Parti'den ilk tepki
Genç öğretmen video paylaşıp böyle feryat etti: Ölmek istemiyorum Genç öğretmen video paylaşıp böyle feryat etti: Ölmek istemiyorum
İletişim Başkanlığı’ndan Bahçeli’nin entübe edildiği iddiasına yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan Bahçeli'nin entübe edildiği iddiasına yalanlama
Özgür Özel’den Mehmet Şimşek için çok sert sözler Özgür Özel'den Mehmet Şimşek için çok sert sözler

15:35 Şişli’deki kent lokantaları neden kapalı Dikkat çeken 19 Mart detayı Şişli'deki kent lokantaları neden kapalı? Dikkat çeken 19 Mart detayı
15:16 Özgür Özel’den Mehmet Şimşek için çok sert sözler Özgür Özel'den Mehmet Şimşek için çok sert sözler
14:21 İletişim Başkanlığı’ndan Bahçeli’nin entübe edildiği iddiasına yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan Bahçeli'nin entübe edildiği iddiasına yalanlama
14:03 Genç öğretmen video paylaşıp böyle feryat etti: Ölmek istemiyorum Genç öğretmen video paylaşıp böyle feryat etti: Ölmek istemiyorum
13:09 CHP’nin boykot çağrısına AK Parti’den ilk tepki CHP'nin boykot çağrısına AK Parti'den ilk tepki
21:13 Galatasaray’da ikinci Yusuf vakası Bu kez ezeli rakibe değil, Avrupa’ya gidiyor Galatasaray'da ikinci Yusuf vakası! Bu kez ezeli rakibe değil, Avrupa'ya gidiyor
20:45 İtalya Serie A’da VAR’a gidilen pozisyonlar ekrana yansıtılacak İtalya Serie A'da VAR'a gidilen pozisyonlar ekrana yansıtılacak
20:38 Ramazan davulcusu bahşiş için girdiği binaya tuvaletini yaptı Ramazan davulcusu bahşiş için girdiği binaya tuvaletini yaptı
20:17 İsrail’de aşırı sağcı Bakan’dan istihbarat şefi için hapis talebi İsrail'de aşırı sağcı Bakan'dan istihbarat şefi için hapis talebi
20:16 BM, Gazze’deki mevcudiyetini azaltma kararı aldı BM, Gazze'deki mevcudiyetini azaltma kararı aldı
20:01 Esnaflar sopa, levye ve tornavidalarla birbirine saldırdı: 7 yaralı Esnaflar sopa, levye ve tornavidalarla birbirine saldırdı: 7 yaralı
19:46 6 çocuklu anne, eşi tarafından öldürüldü 6 çocuklu anne, eşi tarafından öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2025 15:55:01. #7.13#
SON DAKİKA: Başkan Bozbey: "Yaptığımız çalışmalar meyvelerini vermeye başladı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement