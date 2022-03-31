Başkan Bozkurt, Geleneksel Gönül Buluşmalarını sürdürüyor - Son Dakika
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Başkan Bozkurt, Geleneksel Gönül Buluşmalarını sürdürüyor

31.03.2022 10:03
Başkan Bozkurt, Geleneksel Gönül Buluşmalarını sürdürüyor

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Geleneksel 'Gönül buluşmaları' çerçevesinde mahalle ziyaretlerine bu hafta da Çarşı Mahallesi ile devam etti.

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Geleneksel 'Gönül buluşmaları' çerçevesinde mahalle ziyaretlerine bu hafta da Çarşı Mahallesi ile devam etti.

Yoğun katılım ile gerçekleştirilen programda Başkan Bozkurt, mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinleyerek ilçeye ve Çarşı Mahallesine yapılan ve yapılması planlanan önemli çalışma ve projeler hakkında mahalle sakinleri ile görüş alışverişinde bulundu. Her hafta mahalle ziyaretlerini sıklıkla gerçekleştiren İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a Çarşı Mahalle ziyaretinde; AK Parti İnönü İlçe Başkanı Gökhan Aydın, MHP İnönü İlçe Başkanı Sadık Önal, İnönü Belediyesi Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı, Belediye Meclis Üyesi Tahsin Çelik, İnönü Çiftçi Malları Koruma Başkanı Selahattin Bozal, AK Parti İnönü İlçe Teşkilat Başkanı Hasan Toprak'ta eşlik etti.

İnönü Belediyesi tarafından yapılan çalışmalardan memnuniyet duyduklarını belirten mahalle sakinleri, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a ziyaretinden dolayı teşekkür ederken, Başkan Bozkurt ise misafirperverliklerinden dolayı Çarşı Mahalle Muhtarı Hayrettin Arabacıoğlu'na ve mahalle sakinlerine teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Başkan Bozkurt, Geleneksel Gönül Buluşmalarını sürdürüyor
Başkan Bozkurt, Geleneksel Gönül Buluşmalarını sürdürüyor
Başkan Bozkurt, Geleneksel Gönül Buluşmalarını sürdürüyor
Başkan Bozkurt, Geleneksel Gönül Buluşmalarını sürdürüyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Bozkurt, Geleneksel Gönül Buluşmalarını sürdürüyor - Son Dakika


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