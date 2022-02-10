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Başkan Büyükgöz: "Çoban Mustafa Paşa Cami yanını kamulaştırdık" - Son Dakika

Başkan Büyükgöz: "Çoban Mustafa Paşa Cami yanını kamulaştırdık"

10.02.2022 12:21
Başkan Büyükgöz: "Çoban Mustafa Paşa Cami yanını kamulaştırdık"

Mustafapaşa Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Mustafa Paşa Cami yanındaki otopark olarak kullanılan alanın kamulaştırılıp, caminin tarihi ve kültürel dokusuna uygun bir şekilde kullanılacağı bilgisini verdi.

Mustafapaşa Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Mustafa Paşa Cami yanındaki otopark olarak kullanılan alanın kamulaştırılıp, caminin tarihi ve kültürel dokusuna uygun bir şekilde kullanılacağı bilgisini verdi.

Mustafapaşa Mahallesi sakinleriyle halk meclisinde bir araya gelen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, hazırlanan slayt gösterimi eşliğinde mahalleye kazandırılan belediyecilik hizmetlerine ilişkin sunum gerçekleştirdi. Hizmetlerin ve projelerin mahalle sakinlerinin taleplerine göre şekillendirildiğini vurgulayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Emanetinizi en iyi şekilde hizmete dönüştürebilmek, sizlerin huzuru ve mutluluğu bizlerin temel gayesidir" dedi.

Zinnur Büyükgöz, Mustafa Paşa Cami yanında bulunan otopark olarak kullanılan alanın kamulaştırılıp caminin tarihi ve kültürel dokusuna uygun bir şekilde kullanılacağı bilgisini verdi. Başkan Büyükgöz, "Çoban Mustafa Paşa Camii gibi bir değerin yanında uygun olmayan bu görüntüyü de ortadan kaldırarak burayı amacına uygun hale getirerek camiye kazandırmış olacağız" dedi. Başkan Büyükgöz, sunumunun ardından mahalle sakinlerinin sorularını cevapladı. - KOCAELİ

Başkan Büyükgöz: Çoban Mustafa Paşa Cami yanını kamulaştırdık
Başkan Büyükgöz: Çoban Mustafa Paşa Cami yanını kamulaştırdık
Başkan Büyükgöz: Çoban Mustafa Paşa Cami yanını kamulaştırdık
Başkan Büyükgöz: Çoban Mustafa Paşa Cami yanını kamulaştırdık

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Zinnur Büyükgöz, Gebze, Cami, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Büyükgöz: 'Çoban Mustafa Paşa Cami yanını kamulaştırdık' - Son Dakika


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