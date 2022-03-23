Başkan Büyükkılıç'a muhtarlardan teşekkür ziyaretleri sürüyor - Son Dakika
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Başkan Büyükkılıç'a muhtarlardan teşekkür ziyaretleri sürüyor

23.03.2022 13:37
Başkan Büyükkılıç'a muhtarlardan teşekkür ziyaretleri sürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a mahalle muhtarlarının teşekkür ziyaretleri sürüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a mahalle muhtarlarının teşekkür ziyaretleri sürüyor. Bu kapsamda Kocasinan ilçesi mahalle muhtarları, Başkan Büyükkılıç'a ziyarette bulunarak verdiği hizmetlerden ve gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür etti.

İlçeleri tek tek ziyaret ederek, ilçe başkanları ve muhtarlarla, yapılan yatırımları değerlendirmeye ve yapılacak hizmetlerle alakalı talepleri yerinde dinlemeye özel önem veren Başkan Büyükkılıç'a muhtarlardan da nezaket ziyaretleri gerçekleşiyor. Hizmetlerin en ücra noktalara kadar ulaştırılması noktasında mahallelerden sorumlu muhtarlar ile buluşmasını hem mahallelerde hem de makamında sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu kez de Kocasinan ilçe muhtarlarını kabul ederek görüş alış verişinde bulundu.

"İNSANLARIN HAYIRLISI HİZMETKAR OLANIDIR"

Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Toplantı Salonu'nda gerçekleşen ziyarette Büyükkılıç, "İnsanların hayırlısı hizmetkar olandır" diyerek, hizmet etmenin önemine değindi. Merkez ve kırsalda sık sık gerçekleştirdiği ziyaretlerde muhtarlarla buluşmaya, onların taleplerini yerinde dinlemeye özen gösteren Başkan Büyükkılıç'a muhtarlar, ilgi, alaka ve hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. - KAYSERİ

Başkan Büyükkılıç'a muhtarlardan teşekkür ziyaretleri sürüyor
Başkan Büyükkılıç'a muhtarlardan teşekkür ziyaretleri sürüyor

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Başkan Büyükkılıç: 'İş adamlarımız bizim yüz akımız' Başkan Büyükkılıç: 'İş adamlarımız bizim yüz akımız'

Memduh Büyükkılıç, Kocasinan, Hisarcık, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç'a muhtarlardan teşekkür ziyaretleri sürüyor - Son Dakika


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