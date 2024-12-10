Başkan Büyükkılıç; AK Parti 168\'inci Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı\'na katıldı

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen 168'inci AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

AK Parti Kongre Merkezi'nde gerçekleşen toplantıda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin il başkanlarına hitap ederek, ülke ve dünya gündemine ilişkin önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yurt içinde ve yurt dışında bu kutlu davanın başarısı için mücadele eden, gayret gösteren, ter döken her bir kardeşime selamlarımı gönderiyor, her birine kalpten teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Büyükkılıç, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarının parti teşkilatları için büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Büyükkılıç, "AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda, Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli açıklamalarını dinledik. Bu toplantının partimizin çalışmalarına katkı sağlamasını ve hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Toplantıya, Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar ve AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanı Hayri Danacı da katıldı.

AK Parti 168'inci Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı, yürütülecek stratejik çalışmalar hakkında bilgiler sunulması açısından önemli bir buluşma oldu.

Başkan Büyükkılıç, Yerel Yönetimler Toplantısına Katıldı

Öte yandan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Genel Merkezi'nde Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz başkanlığında düzenlenen toplantıya katıldı.

Başkan Büyükkılıç, Genel Merkez Fuaye Alanı'nda gerçekleşen toplantıda, büyükşehir belediye başkanları ve il belediye başkanları ile bir araya geldi. - KAYSERİ