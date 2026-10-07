Başkan Büyükkılıç, AK Parti Grup Toplantısı’na katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Grup Toplantısı'na katıldı. Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, Erdoğan'ın tüm Kayserililere selamlarını ilettiğini belirtti.

AK Parti Grup Toplantısı'na katılan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitaplarını dinledi. Grup toplantısında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti ailesine katılımı da gerçekleşirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Tugay'a AK Parti rozeti takıldı.

Başkan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, toplantı kapsamında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı değerlendirmede, Erdoğan'ın Kayserililere selamlarını ilettiğini ifade etti.