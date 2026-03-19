Başkan Büyükkılıç: "Bayram sevincimiz çoğalsın, tüm dünyaya yayılsın"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında Kayserili hemşehrileri başta olmak üzere tüm İslam aleminin bayramını tebrik etti.

Ramazan ayını huzur, kardeşlik ve beraberlik içerisinde geçirdiklerini ve bir rahmetten bir diğer rahmete, bir sevinç ve huzurdan bir diğer sevinç ve huzura ulaştıklarını dile getiren Başkan Büyükkılıç, "On bir ayın sultanı Ramazan'ı huzur içerisinde, kardeşlik ve birlik, beraberlik duyguları ile idrak ederek geçirdik ve bir rahmetten bir başka rahmete, bir huzur ve sevinçten bir diğer sevinç ve mutluluk olan Ramazan Bayramı'na ulaştık. Şükürler olsun, bu sevincimiz çoğalsın, tüm dünyaya yayılsın" ifadelerini kullandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, barış, huzur ve kardeşliğin simgesi olan Ramazan Bayramı'ndaki bu değerler ile yoğrularak insanların kaynaşması gerektiğine işaret ettiği mesajında, şu ifadelere yer verdi;

"Uyum ve huzur şehri Kayseri'miz, Ramazan-ı Şerif'in ruhu ile buluştu, birlik ve beraberlik içerisinde güzel bir Ramazan'ı konuk ettik ve şimdi de bu mübarek ayı yolcu ederken, bayramı karşılıyoruz. Barış, huzur ve kardeşliğin simgesi olan Ramazan Bayramı'ndaki bu değerler ile yoğrularak insanların kaynaşması arzumuzdur. Allah bir buçuk milyon Kayseri başta olmak üzere tüm ülkemiz ile İslam alemini bu coşkulu günde rahmeti, bereketi, afiyeti ve nimetleri ile buluştursun. Ayrıca, vatan için canını feda eden kahraman şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, şehit ailelerimizin, gazilerimizin ve kıymetli ailelerinin de bayramını kutluyorum. Mübarek Ramazan Bayramı'mız kutlu ve mübarek olsun."

Büyükkılıç ayrıca bu sene Ramazan Bayramı ile Yaşlılara Saygı Haftası'nın buluştuğunun altını çizerek, bu durumu fırsat bilmek gerektiğini sözlerine ekledi. Başkan Büyükkılıç; "Mübarek Ramazan Bayramı'mız bu sene Yaşlılara Saygı Haftası ile buluştu. Bu müstesna buluşma özellikle ulu çınarlarımızı bayramda anmak, onların gönlünü almak için güzel bir fırsattır. Bu fırsatı kaçırmayalım, çocukların olduğu kadar yaşlı vatandaşlarımızın da bu bayramda gönüllerini hoş tutalım. Ellerini öpelim, bugünün çocukları ve gençleri, yarının yaşlıları olacak. Dolayısıyla böylece bir bakıma kendimizi de bu duruma hazırlayarak davranalım" şeklinde konuştu. Büyükkılıç mesajının sonunda, başta Kayseri olmak üzere tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, bayramın barışa, huzura ve güzelliklere vesile olmasını diledi. - KAYSERİ