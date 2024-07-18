Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 'Bilişim Akademisi' projesini hayata geçiriyor - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 'Bilişim Akademisi' projesini hayata geçiriyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, \'Bilişim Akademisi\' projesini hayata geçiriyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gençler için 'Bilişim Akademisi' projesini hayata geçirmeye başladıklarını duyurdu. Proje kapsamında, 9. ve 10. sınıf öğrencilerine 18 aylık bir eğitim süreci sağlanacak ve bilişim alanında çalışmalar yapmalarına fırsat tanınacak. Başkan Büyükkılıç, gençlere seslenerek, projenin detaylarını belediyenin sitesinde bulabileceklerini belirtti.

18.07.2024 09:51  Güncelleme: 09:53
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yeni 5 yıl projelerinden olan 'Bilişim Akademisi' projesini hayata geçirmeye başladıklarını ifade ederek, gençler için burada her türlü çalışma yapmalarına fırsat tanıyacaklarını paylaştı.

Proje ve çalışmaları ile Kayseri'yi genç ve öğrenci dostu şehir haline dönüştüren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden de 'genç dostu şehir' ödülü ile faaliyetlerini taçlandırmıştı. Sürekli olarak gençlerin yanında olmaya özen gösteren, onlar için proje üreten, çalışmalar gerçekleştiren, öğrencilerin kendini geliştirerek donanımlı olması gerektiğini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, planlamasını yaptıkları 'Bilişim Akademisi' hakkında açıklamalarda bulundu.

"Önemli bir projemizi daha hayata geçirmenin keyifli sürecine girdik"

Büyükkılıç, Bilişim Akademisi hakkında yaptığı açıklamada, önemli diye nitelediği söz konusu projeyi hayata geçirmenin keyfini yaşama sürecine girdiklerini dile getirerek, "Önemli bir projemizi daha hayata geçirmenin keyifli sürecine girdik. Her şeyden önce emeği geçenlere şimdiden teşekkür ediyorum" dedi.

Bilişim Akademisi projesini hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"9'uncu ve 10'uncu sınıf öğrencilerimize bilişim alanında her türlü desteği vermek amacıyla 18 aylık bir eğitim ortamı sağlayıp, onları geleceğin bilişimcileri olarak hem kendilerine hem de kurumlarına hem de geleceklerine katkı sağlama açısından önem arz eden bir projeyi hayata geçiriyoruz. Bu bağlamda da üniversitelerimizle, Teknoparkımız ile ve diğer paydaşlarımızla da iş birliğini önemsiyoruz. Öğrencilerimize inşallah bu vereceğimiz 18 aylık eğitim sürecinde bilişim alanındaki her türlü çalışmaya fırsat vereceğimizi de ifade etmek istiyorum."

Başkan Büyükkılıç, gençlere seslendi

Başkan Büyükkılıç, konuşmasında, gençlere seslenerek, "Gençler, belediyemizin sitesini tıklamayı, orada bu konularla ilgili daha detaylı bilgiler almayı ihmal etmeyin. Sizleri seviyoruz. Sizlerin, ülkemizin ve dünya insanlığının geleceğini hazırlamak istiyoruz" diye konuştu.

Öğrencilerin donanımlı olması için metodolojik olarak 18 aylık eğitim

Proje kapsamında, söz konusu öğrencilerden oluşan bir Bilişim Akademisi kurularak, oluşturulacak bilim heyeti ile metodolojik çalışmalar yapılacak. Kayseri'deki öğrencilerden başarılı ve ilgili olanlar sınavla seçileceği ve eğitimlerin 18 ay süreceği bilişim akademisinde öğrencilerin donanımlı hale gelmesi için gerekli desteğin sağlanması planlanıyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Yerel, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 'Bilişim Akademisi' projesini hayata geçiriyor - Son Dakika

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