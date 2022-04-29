Başkan Büyükkılıç: "Büyükleri ihmal etmeden bayram kültürünü yaşatalım" - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Büyükkılıç: "Büyükleri ihmal etmeden bayram kültürünü yaşatalım"

29.04.2022 13:01
Başkan Büyükkılıç: "Büyükleri ihmal etmeden bayram kültürünü yaşatalım"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, başta Kayseri olmak üzere tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, başta Kayseri olmak üzere tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Başkan Büyükkılıç, Ramazan Bayramı mesajı yayımladı. Mesajında, Ramazan ayını dolu dolu geçirdiklerini ifade eden Büyükkılıç, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan bir Ramazan ayını daha geride bıraktık" dedi. Başkan Büyükkılıç, Ramazan ayının bereketini hep birlikte yaşadıklarını vurgulayarak, "Bir ay içerisinde gerek merkezde, gerekse ilçelerimizde kıymetli hemşehrilerimizle buluşarak, iftar ve sahur sofralarının bereketini hep birlikte yaşadık. Oruç ibadetimizi yerine getirdik, teravihlerimizi eda ettik, gönüllerde yer etme arzusuyla insanların gönüllerine hitap edecek çalışmalarımızı yaptık" ifadelerini kullandı. Ramazan Bayramı'na ulaşmanın heyecanını yaşadığını ifade ederek, mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Bu Ramazan ayı bereketinin sonunda, on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'i uğurlamanın hüznünü, Ramazan Bayramı'na da kavuşmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Bizleri, küslerin barıştığı, umutların tazelendiği, yüreklerin heyecanla çarptığı bir bayrama daha ulaştırdığı için Cenab-ı Allah'a hamd ediyorum. İki yıllık zorlu salgın sürecinin ardından, o süreçte doyasıya yaşayamadığımız bayram coşkusunu bu bayram evlerimize taşıyalım. Ulu çınarlarımızı ihmal etmeyelim, büyüklerimizi ziyaret ederek, ellerinden öpüp hayır dualarını alırken, küçüklerimizin de gözlerinden öpüp bayram kültürünü yaşatalım. Şehitlerimizin anne ve babaları, eşleri ve çocukları ile kıymetli yakınlarının özellikle bayramlarını tebrik ediyor, sağlıklı, huzurlu daha nice bayramlar diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, Ramazan Bayramı'nın milletimiz ve İslam alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, sevgi, mutluluk, esenlik ve sağlık getirmesini temenni ediyorum." - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Bayram tatlıları tezgahlardaki yerini aldı (1) Bayram tatlıları tezgahlardaki yerini aldı (1) Sağlıklı bayram sofraları için 12 öneri Sağlıklı bayram sofraları için 12 öneri

Ramazan Bayramı, Ramazan, Kayseri, Bayram, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç: 'Büyükleri ihmal etmeden bayram kültürünü yaşatalım' - Son Dakika


Son Dakika
12:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel hakkında konuştu: Avukatlarımız davaları açacaklar
12:56 İBB; İstanbul'da bayram tatilinde toplu ulaşımın 4 gün ücretsiz olduğunu duyurdu
12:52 Ali Babacan, seçim kararı hakkında konuştu: Kurulacak hükümete hazırlanıyoruz!
12:38 Kayınpederini öldürdü, boşanmak üzere olduğu eşiyle birlikte 4 kişiyi de yaraladı
12:37 Tarih de belli oldu, isim de: Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını Meral Akşener Kurban Bayramı'nda açıklayacak!
12:34 Boşandığı kadını ve sevgilisini, arabalarında taradı: İki sevgili öldü, saldırgan eski koca her yerde aranıyor
12:32 Oğlunun kız arkadaşı Aleyna'yı tecavüz ettikten intihara sürüklemişti! Oğlunun babasına mesajları iğrençliği ortaya çıkardı
12:06 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a Suudi Arabistan göndermesi: Koşa koşa katille kucaklaşmaya gitti
12:06 Zelenski'den dikkat çeken açıklama: Rus güçleri beni ve ailemi öldürmeye çok yaklaştı
12:04 Eşi görevden alınmıştı! Hüseyin Kocabıyık Gezi davası hakkında ilk kez konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 13:11:09. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Büyükkılıç: "Büyükleri ihmal etmeden bayram kültürünü yaşatalım" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement