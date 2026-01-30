Büyükkılıç, Erdoğan'a Kayseri'nin Selamını İletti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Büyükkılıç, Erdoğan'a Kayseri'nin Selamını İletti

Büyükkılıç, Erdoğan\'a Kayseri\'nin Selamını İletti
30.01.2026 17:37  Güncelleme: 17:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 30 Bin Kilometre Bölünmüş Yol Töreni'nde bir araya gelerek Erdoğan'a Kayserililerin selamlarını iletti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 30 Bin Kilometre Bölünmüş Yol Töreni'nde bir araya gelerek Erdoğan'a Kayserililerin selamlarını iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından, 30 Bin Km Bölünmüş Yol Töreni düzenlendi. Kayseri Modeli Belediyecilik anlayışı ile Türkiye'ye örnek olan ve bütçesinden yatırıma en çok pay ayıran Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, hizmetlerinin yanında faaliyetleri ile de öne çıkarken, Kayseri'nin bu başarısı Cumhurbaşkanlığı ve Ankara düzeyinde de takdir görüyor.

Bu doğrultuda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "30 Bin Km Bölünmüş Yol Töreni'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Başkan Büyükkılıç, görüşmeye ve törene dair değerlendirmelerde bulundu. Büyükkılıç törene ilişkin yaptığı değerlendirmede, "30 Bin Km Bölünmüş Yol Töreni'nde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyoner hitaplarını dinledik. Türkiye'nin dört bir yanını güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım ağlarıyla buluşturan 30.000 kilometrelik bölünmüş yol hamlesi, güçlü liderliğin, kararlı iradenin ve istikrarlı yatırımların en somut göstergelerinden biri" ifadelerini kullandı.

Değerlendirmesinde ayrıca, "Bu büyük vizyonun mimarı başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu'na, Karayolları Genel Müdürümüz Sayın Ahmet Gülşen'e ve emeği geçen tüm yol arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ediyor; ülkemizin yarınlarına değer katan bu kıymetli eserlerin hayırlı olmasını diliyorum" diyen Başkan Büyükkılıç, Türkiye'nin sağlam adımlarla geleceğe yürüdüğünün altını çizdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

ulaştırma ve altyapı bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Recep Tayyip Erdoğan, Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Ekonomi, Ulaşım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Büyükkılıç, Erdoğan'a Kayseri'nin Selamını İletti - Son Dakika

3 haftadan uzun süren öksürüğe dikkat Hızla yayılmaya başladı 3 haftadan uzun süren öksürüğe dikkat! Hızla yayılmaya başladı
Kalkış yapan yolcu uçağının tekerleği düştü Kalkış yapan yolcu uçağının tekerleği düştü
Babası gözlerinin önünde darp edilen çocuk: 5 kişi saldırdılar, kafasını ATV’ye vurdular Babası gözlerinin önünde darp edilen çocuk: 5 kişi saldırdılar, kafasını ATV'ye vurdular
Adana Demirspor’un eski başkanı Murat Sancak tahliye oldu Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak tahliye oldu
Altındaki yükselişin ardından kuyumcuların önü doldu taştı Altındaki yükselişin ardından kuyumcuların önü doldu taştı
Trabzonspor, Umut Nayir’i kadrosuna kattı Trabzonspor, Umut Nayir'i kadrosuna kattı

17:23
Yıllar önceki olay yeniden gündemde Osimhen için intikam zamanı
Yıllar önceki olay yeniden gündemde! Osimhen için intikam zamanı
17:05
Eski WWE şampiyonu, canlı yayında konukları ve yayın ekibini dövdü
Eski WWE şampiyonu, canlı yayında konukları ve yayın ekibini dövdü
16:46
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti! İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir
16:35
Futbol şöleni bizi bekliyor İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Avrupa’daki rakipleri
Futbol şöleni bizi bekliyor! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri
15:14
Fransa’dan tarihi adım Evlilikte “cinsel ilişki zorunluluğu“ kaldırıldı
Fransa'dan tarihi adım! Evlilikte "cinsel ilişki zorunluluğu" kaldırıldı
15:05
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı’na Kevin Warsh’ı aday gösterdi
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı'na Kevin Warsh'ı aday gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 17:40:22. #7.11#
SON DAKİKA: Büyükkılıç, Erdoğan'a Kayseri'nin Selamını İletti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.