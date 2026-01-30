Büyükkılıç, Erdoğan\'a Kayseri\'nin Selamını İletti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 30 Bin Kilometre Bölünmüş Yol Töreni'nde bir araya gelerek Erdoğan'a Kayserililerin selamlarını iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından, 30 Bin Km Bölünmüş Yol Töreni düzenlendi. Kayseri Modeli Belediyecilik anlayışı ile Türkiye'ye örnek olan ve bütçesinden yatırıma en çok pay ayıran Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, hizmetlerinin yanında faaliyetleri ile de öne çıkarken, Kayseri'nin bu başarısı Cumhurbaşkanlığı ve Ankara düzeyinde de takdir görüyor.

Bu doğrultuda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "30 Bin Km Bölünmüş Yol Töreni'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Başkan Büyükkılıç, görüşmeye ve törene dair değerlendirmelerde bulundu. Büyükkılıç törene ilişkin yaptığı değerlendirmede, "30 Bin Km Bölünmüş Yol Töreni'nde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyoner hitaplarını dinledik. Türkiye'nin dört bir yanını güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım ağlarıyla buluşturan 30.000 kilometrelik bölünmüş yol hamlesi, güçlü liderliğin, kararlı iradenin ve istikrarlı yatırımların en somut göstergelerinden biri" ifadelerini kullandı.

Değerlendirmesinde ayrıca, "Bu büyük vizyonun mimarı başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu'na, Karayolları Genel Müdürümüz Sayın Ahmet Gülşen'e ve emeği geçen tüm yol arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ediyor; ülkemizin yarınlarına değer katan bu kıymetli eserlerin hayırlı olmasını diliyorum" diyen Başkan Büyükkılıç, Türkiye'nin sağlam adımlarla geleceğe yürüdüğünün altını çizdi. - KAYSERİ