Başkan Büyükkılıç\'tan Ramazan Vurgusu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen bayramlaşma programına katıldı. Ramazan'ın paylaşma ruhunu "İftara 5 Kala" etkinliğiyle sahaya taşıyan Büyükkılıç, iftarda ise huzurevinde büyüklerle aynı sofrayı paylaşarak gönüllere dokundu.

Başkan Büyükkılıç, mübarek Ramazan ayının manevi atmosferinde şehrin her kesimini kucaklayan programlara imza attı.

Cumhurbaşkanı ile Bayramlaşma Programı

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'nda düzenlenen programda, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği bayramlaşma programına katıldı. Programa milletvekilleri, il ve ilçe teşkilatları ile belediye başkanları da eşlik etti. Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunun hissedildiği programda, teşkilat mensuplarıyla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Büyükkılıç, millete hizmet yolunda omuz omuza çalışmanın önemine vurgu yaptı.

"İftara 5 Kala" ile Paylaşmanın En Güzel Örneği

Başkan Büyükkılıç, Ramazan ayının manevi atmosferini sahaya yansıtan çalışmalar kapsamında AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları ile birlikte "İftara 5 Kala" etkinliğine katıldı. İftara yetişemeyen vatandaşlara iftariyelik ikramında bulunan Büyükkılıç, şehir genelinde dayanışma örneği sergiledi. Ramazan'ın paylaşmak, birlik olmak ve dayanışmayı artırmak anlamına geldiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, bu mübarek ayı Kayserililerle birlikte huzur içerisinde idrak ettiklerini belirtti.

Huzurevinde Gönül Sofrası

Günün son programında ise Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi'nde kalan yaşlılarla iftar yaptı. Büyüklerin dualarıyla manevi bir atmosferde gerçekleşen programda, samimi sohbetler ve sıcak anlar yaşandı.

Huzurevi sakinlerinin ilgisi ve sevgisiyle karşılanan Büyükkılıç, büyüklerin hayır dualarının kendileri için en kıymetli destek olduğunu ifade etti.

İftarda ulu çınarlara hitap eden Başkan Büyükkılıç, nice Ramazan ve bayramlara erişmek dua ve temennisinde bulunarak, "Her şeyden önce dualarınızı bekliyoruz. Hakkınızı helal edin. Gönlümüz ister ki her gün burada olalım" dedi.

Büyükkılıç, Ramazan ayı boyunca her gün Kayseri'nin başka bir köşesinde vatandaşlarla bir araya geldiklerini ifade ederek, iftarda ulu çınarları yalnız bırakmayan AK Parti Kayseri İl Teşkilatı ve Gençlik Kolları Teşkilatı'na teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Hacı Rukiye Gazioğlu Huzurevi'nde çalışan personele de ayrıca teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, "Aynı zamanda burada sizlerin duasını almamıza vesile olan mesai arkadaşlarıma, emeği geçen kardeşlerime de ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Kayseri'mizin Dua Kaynağısınız, İyi ki Varsınız"

Konuşmasında birlik, beraberlik mesajı veren Başkan Büyükkılıç, "Cenab-ı Allah birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi bozmasın, bozmak isteyenlere de fırsat vermesin. Ay yıldızlı Türk bayrağımızın altında vatanına, milletine, devletine, dinine bağlı yaşamayı lütfetsin. Tekrar her birinizin ellerinden öpüyorum. Dualarınızı bekliyorum. Huzur içerisinde daha nice Ramazanlara erişmenizi de temenni ediyorum. Kayseri'mizin dua kaynağısınız, iyi ki varsınız. Allah hepinizden razı olsun" şeklinde konuştu.

Başkan Büyükkılıç'ın gün boyu programları, Ramazan ayının ruhuna uygun şekilde birlik, beraberlik ve paylaşma vurgusuyla tamamlandı. - KAYSERİ