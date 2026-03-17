Başkan Büyükkılıç: "Ecdadımız, vatan toprağını savunurken tarihin akışını değiştiren eşsiz bir zafer kazanmıştır"
Başkan Büyükkılıç: "Ecdadımız, vatan toprağını savunurken tarihin akışını değiştiren eşsiz bir zafer kazanmıştır"

17.03.2026 10:27  Güncelleme: 10:28
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Büyükkılıç, Çanakkale'de yazılan destanın Türk milletinin birlik, inanç ve vatan sevgisinin en güçlü göstergelerinden biri olduğunu vurguladı. Başkan Büyükkılıç, mesajında şu ifadelere yer verdi; "Türk milletinin bağımsızlık ve vatan sevgisini tüm dünyaya gösterdiği en büyük destanlardan biri olan Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümünü gurur ve minnetle anıyoruz. Çanakkale'de, imkansızlıklar içerisinde fakat büyük bir iman ve kararlılıkla mücadele eden ecdadımız, vatan toprağını savunurken tarihin akışını değiştiren eşsiz bir zafer kazanmıştır."

Çanakkale'nin yalnızca askeri bir başarı olmadığını belirten Büyükkılıç, bu destanın aynı zamanda milletin birlik ve beraberlik ruhunun en güçlü sembollerinden biri olduğunu kaydederek, "Çanakkale, milletimizin inancı, cesareti ve fedakarlığıyla yazdığı bir kahramanlık destanıdır. Anadolu'nun dört bir yanından gelen Mehmetçikler, aynı bayrak altında kenetlenerek vatanı için canını ortaya koymuş, 'Çanakkale geçilmez' sözünü tarihe altın harflerle yazdırmıştır" ifadelerini kullandı. Başkan Büyükkılıç, mesajında Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale'deki liderliğine de dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu;

"Çanakkale'de gösterilen kahramanlık, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm komutanlarımızın ve Mehmetçiğimizin üstün fedakarlığı sayesinde büyük bir zafere dönüşmüştür. Atatürk'ün savaş sonrasında Anzak askerlerinin annelerine hitaben söylediği 'Onlar bu topraklarda canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuşlardır' sözleri ise Türk milletinin savaşta dahi insanlığını ve merhametini kaybetmediğinin en güçlü göstergelerinden biridir."

Çanakkale ruhunun bugün de milletin en büyük gücü olduğunu ifade eden Büyükkılıç, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, "Çanakkale ruhu; birliktir, beraberliktir, dayanışmadır, kardeşliktir. Bugün bizlere düşen görev, ecdadımızdan miras kalan bu ruhu yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmaktır" dedi. Başkan Büyükkılıç mesajını şu sözlerle tamamladı;

"Bu duygu ve düşüncelerle Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümünü gururla kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan uğruna canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Tecavüzcülere böyle kucak açtılar Tecavüzcülere böyle kucak açtılar
Kazı ekibi şaştı kaldı 1500 yıllık mozaikteki mesaj herkesi hayrete düşürdü Kazı ekibi şaştı kaldı! 1500 yıllık mozaikteki mesaj herkesi hayrete düşürdü
Savaş planları altüst etmişti Petrol krizini çözecek Türkiye hamlesi Savaş planları altüst etmişti! Petrol krizini çözecek Türkiye hamlesi
Define kazısı Yaptı, çıkanı görünce sevinçten havaya uçtu Define kazısı Yaptı, çıkanı görünce sevinçten havaya uçtu
İstanbul’un göbeğinde kan donduran cinayet Öldürdü, 3 parçaya böldü, kokmasın diye kireç döktü İstanbul'un göbeğinde kan donduran cinayet! Öldürdü, 3 parçaya böldü, kokmasın diye kireç döktü
Boş kaleye gol atamadı Boş kaleye gol atamadı

10:42
Neredeyse ağlayacaktı Fenerbahçe taraftarından Tedesco’ya özel hediye
Neredeyse ağlayacaktı! Fenerbahçe taraftarından Tedesco'ya özel hediye
10:14
Camide siyaset tartışması: Eleştirilerin hedefi bu kez muhalefet
Camide siyaset tartışması: Eleştirilerin hedefi bu kez muhalefet
09:44
Trump’ın “Alma onuru benim olacak“ dediği Küba karanlığa gömüldü
Trump'ın "Alma onuru benim olacak" dediği Küba karanlığa gömüldü
09:41
Kadir Gecesi Fatih Camii’nde dikkat çeken anlar Kadınlar başörtülerini bıraktı
Kadir Gecesi Fatih Camii'nde dikkat çeken anlar! Kadınlar başörtülerini bıraktı
08:45
Mücteba Hamaney saldırıdan nasıl sağ çıktı Kanlı sabahla ilgili bilinmeyen detay sızdı
Mücteba Hamaney saldırıdan nasıl sağ çıktı? Kanlı sabahla ilgili bilinmeyen detay sızdı
07:19
Bakan Şimşek: Savaş devam ederse ciddi bir enflasyon riski söz konusu
Bakan Şimşek: Savaş devam ederse ciddi bir enflasyon riski söz konusu
