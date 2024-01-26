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Başkan Büyükkılıç, Erciyesevler Semt Pazarı'nda Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
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Başkan Büyükkılıç, Erciyesevler Semt Pazarı'nda Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyesevler Semt Pazarı'nı ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Tezgahın arkasına geçerek, esnafa hayırlı, bereketli işler dileyen Başkan Büyükkılıç, pazara gelen vatandaşlarla da sıcak ve samimi sohbet etti.

Başkan Büyükkılıç, Erciyesevler Semt Pazarı\'nda Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu
26.01.2024 - 10:10,  Güncelleme: 10:14
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyesevler Semt Pazarı'nı ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Tezgahın arkasına geçerek, esnafa hayırlı, bereketli işler dileyen Başkan Büyükkılıç, pazara gelen vatandaşlarla da sıcak ve samimi sohbet etti.

Başkan Büyükkılıç, Kocasinan ilçesinde bulunan Erciyesevler Semt Pazarı'nda esnafları ziyaret etti. Öncelikle pazar esnafını gezen ve bereketli işler dileyen Büyükkılıç, esnafa talep ve önerileri olup olmadığını sordu. Pazarda tezgahın arkasına geçen Başkan Büyükkılıç, satış yapan esnafa hem yardım etti hem de vatandaşlarla sohbet etti. Fotoğraf çektirmek isteyen esnaf ve vatandaşları da kırmayan Başkan Büyükkılıç, yoğun ilgi ve sevgisiyle karşılaştığı vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Allah'a şükürler olsun Kayseri huzur şehri"

Erciyesevler Semt Pazarı'nda esnafa hayırlı işler dilerken, vatandaşlar ile sohbet eden Başkan Büyükkılıç, pazar yeri ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.

Büyükkılıç, Kayseri'nin huzur şehri olduğunun altını çizerek, "Erciyes mahallemizdeki pazar yerindeyiz. Burada hem kafesiyle hem sosyal tesisleriyle hem de pazar yeri ile adeta bu semtimize bir değer katan Kocasinan Belediyemizin yapmış olduğu bu güzel hizmetlerin olduğu yerde pazarcı esnafımızı ziyaret ettik. Buradaki vatandaşlarımızla birlikte onları dinledik. Allah'a şükürler olsun Kayseri huzur şehri. Esnaflarımızın yüzü gülüyor. Ürünleri kaliteli, fiyatları makul, kanaatkar, ahi ahlakı ile ahlaklanmış esnaflarımız. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Büyükkılıç, pazarcı esnafına hayırlı işler temennisinde bulunarak, "Cenab-ı Allah helalinden bol rızık versin diyorum. Ağız tadıyla da inşallah kazandıklarını yesin, sattıklarını da alanlar aynı şekilde yesin diyor, hayırlı işler diliyoruz" dedi.

Başkan Büyükkılıç'a pazar yeri gezisinde AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Selçuk Melekoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal, Meyveciler-Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Osman Akbıyık da eşlik etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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