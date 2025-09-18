Başkan Büyükkılıç: "Gazilerin fedakârlıklarıyla vatanın her karışında izlerimiz var"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, gazilere olan minnetini dile getirerek, onların fedakarlıklarıyla vatanın her karışında izlerinin olduğunu vurguladı.

Başkan Büyükkılıç, mesajında Gaziler Günü'nün anlamına dikkat çekerek, "Bu özel günde, vatanımızın kahramanları olan gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, hayatını kaybeden gazilerimize Allah'tan rahmet diliyor, hayatta olan gazilerimize ise sağlık, huzur ve uzun ömürler niyaz ediyorum" ifadelerine yer verdi.

"Gazilerimizin Fedakarlıkları, Geleceğimizin Teminatı"

Başkan Büyükkılıç, mesajında şunları söyledi:

"19 Eylül, sadece bir gün değil, aynı zamanda gazilerimizin aziz hatıralarını yaşatmak için bir fırsattır. Vatanımızın her karışında izleri bulunan gazilerimiz, Cumhuriyetimizin teminatıdır. Bugün bu topraklarda özgürce yaşıyorsak, bunu gazilerimizin kahramanlıklarına borçluyuz."

Büyükkılıç, Kayseri'nin şanlı geçmişinden ve gazilerin gösterdiği fedakarlıklardan ilham alarak, ülkemizin birlik içinde güçlü bir şekilde yarına yürüyebilmesi için gazilerin cesaretinin örnek alınması gerektiğini vurguladı.

Başkan Büyükkılıç, Gazilerle Bir Araya Geldi

Öte yandan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen programda, kahraman gaziler ve aileleriyle bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, "Vatan uğruna canlarını ortaya koyan, fedakarlıklarıyla bugünlere gelmemizi sağlayan gazilerimiz bizler için her zaman gurur ve ilham kaynağıdır" diyerek, gazilerin kahramanlıklarının ülkenin bağımsızlığı ve geleceği için ne kadar değerli olduğunu ifade etti. - KAYSERİ