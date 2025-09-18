Başkan Büyükkılıç: "Gazilerin fedakârlıklarıyla vatanın her karışında izlerimiz var" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Başkan Büyükkılıç: "Gazilerin fedakârlıklarıyla vatanın her karışında izlerimiz var"

Başkan Büyükkılıç: "Gazilerin fedakârlıklarıyla vatanın her karışında izlerimiz var"
18.09.2025 10:11  Güncelleme: 10:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, gazilere olan minnetini dile getirerek, onların fedakarlıklarıyla vatanın her karışında izlerinin olduğunu vurguladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, gazilere olan minnetini dile getirerek, onların fedakarlıklarıyla vatanın her karışında izlerinin olduğunu vurguladı.

Başkan Büyükkılıç, mesajında Gaziler Günü'nün anlamına dikkat çekerek, "Bu özel günde, vatanımızın kahramanları olan gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, hayatını kaybeden gazilerimize Allah'tan rahmet diliyor, hayatta olan gazilerimize ise sağlık, huzur ve uzun ömürler niyaz ediyorum" ifadelerine yer verdi.

"Gazilerimizin Fedakarlıkları, Geleceğimizin Teminatı"

Başkan Büyükkılıç, mesajında şunları söyledi:

"19 Eylül, sadece bir gün değil, aynı zamanda gazilerimizin aziz hatıralarını yaşatmak için bir fırsattır. Vatanımızın her karışında izleri bulunan gazilerimiz, Cumhuriyetimizin teminatıdır. Bugün bu topraklarda özgürce yaşıyorsak, bunu gazilerimizin kahramanlıklarına borçluyuz."

Büyükkılıç, Kayseri'nin şanlı geçmişinden ve gazilerin gösterdiği fedakarlıklardan ilham alarak, ülkemizin birlik içinde güçlü bir şekilde yarına yürüyebilmesi için gazilerin cesaretinin örnek alınması gerektiğini vurguladı.

Başkan Büyükkılıç, Gazilerle Bir Araya Geldi

Öte yandan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Kayseri Valiliği tarafından düzenlenen programda, kahraman gaziler ve aileleriyle bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, "Vatan uğruna canlarını ortaya koyan, fedakarlıklarıyla bugünlere gelmemizi sağlayan gazilerimiz bizler için her zaman gurur ve ilham kaynağıdır" diyerek, gazilerin kahramanlıklarının ülkenin bağımsızlığı ve geleceği için ne kadar değerli olduğunu ifade etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

19 Eylül Gaziler Günü, 19 Eylül Gaziler Günü, Memduh Büyükkılıç, kayseri, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç: 'Gazilerin fedakârlıklarıyla vatanın her karışında izlerimiz var' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Henüz 1 aylık evliydi Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu Henüz 1 aylık evliydi! Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu
Avrupa’dan Netanyahu’nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor Avrupa'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor
Silivri’de kameralar karşısına geçen Özel’den “Bayrampaşa“ iddiası Silivri'de kameralar karşısına geçen Özel'den "Bayrampaşa" iddiası
Bu belirtilere dikkat İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor Bu belirtilere dikkat! İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor
Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Toppmöller, Galatasaray’ı öve öve bitiremedi Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Toppmöller, Galatasaray'ı öve öve bitiremedi
Stadyumdaki tadilat çalışması durdu Taraftarlar tepkili Stadyumdaki tadilat çalışması durdu! Taraftarlar tepkili

14:47
Yine cebini dolduracak İşte Mourinho’nun Benfica’dan alacağı maaş
Yine cebini dolduracak! İşte Mourinho'nun Benfica'dan alacağı maaş
14:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
14:10
İslam NATO’su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
İslam NATO'su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
14:09
Komisyonda gerginlik DEM Parti salonu terk etti
Komisyonda gerginlik! DEM Parti salonu terk etti
13:28
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
13:22
MSB’den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
MSB'den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2025 14:57:59. #7.12#
SON DAKİKA: Başkan Büyükkılıç: "Gazilerin fedakârlıklarıyla vatanın her karışında izlerimiz var" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.