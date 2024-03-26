Başkan Büyükkılıç, gençlerle iftar sofrasında buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Başkan Büyükkılıç, gençlerle iftar sofrasında buluştu

Başkan Büyükkılıç, gençlerle iftar sofrasında buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TÜGVA Kayseri İl Temsilciliği tarafından düzenlenen iftar programına katılarak gençlerle iftar sofrasına oturdu. İftarın ardından teravih için Simiten Elmaağaçlı Camii'ne geçen Başkan Büyükkılıç, namaz sonrası vatandaşlarla sohbet etti.

26.03.2024 11:18  Güncelleme: 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TÜGVA Kayseri İl Temsilciliği tarafından düzenlenen iftar programına katılarak gençlerle iftar sofrasına oturdu. İftarın ardından teravih için Simiten Elmaağaçlı Camii'ne geçen Başkan Büyükkılıç, namaz sonrası vatandaşlarla sohbet etti.

Geride kalan 5 yıllık hizmet dönemi boyunca gençler başta olmak üzere yediden yetmişe tüm vatandaşlarla daima iç içe olan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh, Ramazan ayında da huzur ve bereket ayının güzelliklerini Kayserililerle birlikte yaşamaya devam ediyor.

Bu kapsamda Başkan Büyükkılıç, TÜGVA Kayseri İl Temsilciliği tarafından düzenlenen iftar programına katılarak gençlerle iftar sofrasında buluştu. Erciyes Üniversitesi Camii'ndeki iftar programına Büyükkılıç'ın yanı sıra Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, TÜGVA Üniversite Koordinatörü Muhammed Burak Sarman ve TÜGVA İl Başkanı İsmail Vefa Bayırbaş ile üniversite öğrencisi gençler katıldı.

Vatandaşların ilgi ve sevgisiyle karşılaşan Başkan Büyükkılıç, iftar sofrasına gençlerle birlikte oturdu.

İftar programında gençlere hitap eden Büyükkılıç, organizasyondan dolayı TÜGVA Kayseri İl Temsilciliği'ne teşekkür ederek, "Cenab-ı Allah huzur içerisinde nice Ramazanlara eriştirsin diye dua ve temennide bulunuyorum. Şimdiden bayramınızı tebrik ediyorum" dedi.

Gençlerin bu günleri ileride çok hatırlayacağını ifade eden Başkan Büyükkılıç, "Bu güzellikleri görmek bizleri tabi ki ümitlendiriyor. Anlamlı şu sözü söyleyerek aranızdan ayrılmak istiyorum; 'Yarınlar yorgun olanların değil rahatından vazgeçenlerin olacaktır.' O açından siz rahatını düşünen değil çalışan, koşturan, geleceğe ümitle bakan sevgili gençlerimiz olarak sayınızı arttıracaksınız ve Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye'mizi daha iyi noktaya getirecek olan konumda olacaksınız. Her birinize başarılar diliyor, alnınızdan öpüyor, iyi ki varsınız diyorum" şeklinde konuştu.

Büyükkılıç, iftar programında gençlerle sıcak ve samimi sohbetler de gerçekleştirdi.

Başkan Büyükkılıç, daha sonra teravih namazı için Alpaslan Mahallesi'nde bulunan Simiten Elmaağaçlı Camii'ne geçerek namazın ardından vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle sakinleri ile sohbet eden Büyükkılıç, talep ve önerileri de bizzat dinledi.

Vatandaşlar da Başkan Büyükkılıç ile günün anısına hatıra fotoğrafları çektirerek ilgi, alakası ve hizmetlerinden dolayı Büyükkılıç'a teşekkür ettiler. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Memduh Büyükkılıç, Kayseri, İftar, Yerel Haberler, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç, gençlerle iftar sofrasında buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:32 CHP’de “para sayma“ soruşturmasında 2 belediye başkanı ifadeye çağrıldı CHP'de "para sayma" soruşturmasında 2 belediye başkanı ifadeye çağrıldı
10:47 İmamoğlu mu Kurum mu İşte 9 farklı şirketin yaptığı anketin ortalaması İmamoğlu mu Kurum mu? İşte 9 farklı şirketin yaptığı anketin ortalaması
10:04 Amerika’da bir köprü, konteyner gemisinin çarpmasıyla suya gömüldü, en az 7 kişiyi arama çalışmaları sürüyor Amerika'da bir köprü, konteyner gemisinin çarpmasıyla suya gömüldü, en az 7 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
09:40 İşkence görüntüleri ortalığı karıştırdı DEAŞ’tan Putin’e “Yeni bir katliama hazır ol“ mesajı İşkence görüntüleri ortalığı karıştırdı! DEAŞ'tan Putin'e "Yeni bir katliama hazır ol" mesajı
09:02 Yargıtay’da seçim bugün 5’nci tur oylamasıyla devam edecek Başkanlık için 3 isim yarışıyor Yargıtay'da seçim bugün 5'nci tur oylamasıyla devam edecek! Başkanlık için 3 isim yarışıyor
11:27 Teröristlerin işkence görüntülerini neden paylaştılar Rus yetkili 2 önemli gerekçe sıraladı Teröristlerin işkence görüntülerini neden paylaştılar? Rus yetkili 2 önemli gerekçe sıraladı
11:26 İstanbul’da skandal görüntüler Liseli gençler, mahalle arasında güpegündüz ilişkiye girdi İstanbul'da skandal görüntüler! Liseli gençler, mahalle arasında güpegündüz ilişkiye girdi
10:34 Vietnam’da bir adamın karnından 30 santimetre canlı yılan balığı çıkarıldı Vietnam'da bir adamın karnından 30 santimetre canlı yılan balığı çıkarıldı
10:06 Fatih Terim’in kızı Buse Terim ve eşi Volkan Bahçekapılı boşanıyor Fatih Terim'in kızı Buse Terim ve eşi Volkan Bahçekapılı boşanıyor
09:59 Belçika’da PKK destekçileri Ülkü Ocağı binasına molotoflarla saldırdı Belçika'da PKK destekçileri Ülkü Ocağı binasına molotoflarla saldırdı
09:49 Abdülkadir bitigen, Galatasaray’a verdiği penaltının yanlış olduğunu itiraf etti Abdülkadir bitigen, Galatasaray'a verdiği penaltının yanlış olduğunu itiraf etti
09:41 MHP’li milletvekilinden emeklilere ek iş önerisi MHP'li milletvekilinden emeklilere ek iş önerisi
08:05 Murat Ünalmış, evine bırakılan seçim torbasını çöpe attı Murat Ünalmış, evine bırakılan seçim torbasını çöpe attı
07:59 Karabük’te bir üniversite öğrencisi KYK yurdunun 3. katından atlayarak intihar etti Karabük'te bir üniversite öğrencisi KYK yurdunun 3. katından atlayarak intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2024 12:03:47. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Büyükkılıç, gençlerle iftar sofrasında buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement