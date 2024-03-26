Başkan Büyükkılıç, gençlerle iftar sofrasında buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TÜGVA Kayseri İl Temsilciliği tarafından düzenlenen iftar programına katılarak gençlerle iftar sofrasına oturdu. İftarın ardından teravih için Simiten Elmaağaçlı Camii'ne geçen Başkan Büyükkılıç, namaz sonrası vatandaşlarla sohbet etti.
Geride kalan 5 yıllık hizmet dönemi boyunca gençler başta olmak üzere yediden yetmişe tüm vatandaşlarla daima iç içe olan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh, Ramazan ayında da huzur ve bereket ayının güzelliklerini Kayserililerle birlikte yaşamaya devam ediyor.
Bu kapsamda Başkan Büyükkılıç, TÜGVA Kayseri İl Temsilciliği tarafından düzenlenen iftar programına katılarak gençlerle iftar sofrasında buluştu. Erciyes Üniversitesi Camii'ndeki iftar programına Büyükkılıç'ın yanı sıra Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, TÜGVA Üniversite Koordinatörü Muhammed Burak Sarman ve TÜGVA İl Başkanı İsmail Vefa Bayırbaş ile üniversite öğrencisi gençler katıldı.
Vatandaşların ilgi ve sevgisiyle karşılaşan Başkan Büyükkılıç, iftar sofrasına gençlerle birlikte oturdu.
İftar programında gençlere hitap eden Büyükkılıç, organizasyondan dolayı TÜGVA Kayseri İl Temsilciliği'ne teşekkür ederek, "Cenab-ı Allah huzur içerisinde nice Ramazanlara eriştirsin diye dua ve temennide bulunuyorum. Şimdiden bayramınızı tebrik ediyorum" dedi.
Gençlerin bu günleri ileride çok hatırlayacağını ifade eden Başkan Büyükkılıç, "Bu güzellikleri görmek bizleri tabi ki ümitlendiriyor. Anlamlı şu sözü söyleyerek aranızdan ayrılmak istiyorum; 'Yarınlar yorgun olanların değil rahatından vazgeçenlerin olacaktır.' O açından siz rahatını düşünen değil çalışan, koşturan, geleceğe ümitle bakan sevgili gençlerimiz olarak sayınızı arttıracaksınız ve Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye'mizi daha iyi noktaya getirecek olan konumda olacaksınız. Her birinize başarılar diliyor, alnınızdan öpüyor, iyi ki varsınız diyorum" şeklinde konuştu.
Büyükkılıç, iftar programında gençlerle sıcak ve samimi sohbetler de gerçekleştirdi.
Başkan Büyükkılıç, daha sonra teravih namazı için Alpaslan Mahallesi'nde bulunan Simiten Elmaağaçlı Camii'ne geçerek namazın ardından vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle sakinleri ile sohbet eden Büyükkılıç, talep ve önerileri de bizzat dinledi.
Vatandaşlar da Başkan Büyükkılıç ile günün anısına hatıra fotoğrafları çektirerek ilgi, alakası ve hizmetlerinden dolayı Büyükkılıç'a teşekkür ettiler. - KAYSERİ
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