Başkan Büyükkılıç'tan Hacılar'da gönüllere dokunan ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Başkan Büyükkılıç'tan Hacılar'da gönüllere dokunan ziyaret

Başkan Büyükkılıç\'tan Hacılar\'da gönüllere dokunan ziyaret
05.01.2026 15:37  Güncelleme: 15:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hacılar ilçesinde gerçekleştirdiği ziyarette gençlere Kayserispor atkıları hediye etti, hemşehrileriyle sıcak sohbetler etti ve cenaze namazlarına katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hacılar ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelerek gençlere Kayserispor atkısı hediye etti, büyüklerle sohbet etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hacılar ilçesinde gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında hemşehrileriyle buluşarak gönül köprüleri kurdu. Kış mevsiminin kendini hissettirdiği Kayseri'de vatandaşlarla samimi anlar yaşayan Başkan Büyükkılıç, özellikle çocuklara ve gençlere Kayserispor atkısı hediye ederek yüzleri güldürdü.

Hacılarlı büyükleri de unutmayan Başkan Büyükkılıç, hoş sohbetleri ve sıcak karşılamalarıyla içleri ısıtan kadirşinas vatandaşlara da atkı takdim etti. Ziyaret sırasında birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Başkan Büyükkılıç, hemşehrilerinin gösterdiği ilgi ve misafirperverlikten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ayrıca Hacılar Camii Kebir'de kılınan cenaze namazlarına da katılan Başkan Büyükkılıç, önceki dönem Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici'nin babası Hacı Mustafa Ekici ile Sıddıka Kahraman'ın son yolculuklarına dualarla uğurlanmasına eşlik etti. Büyükkılıç, merhumlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyerek, "Rabbim mekanlarını cennet eylesin" temennisinde bulundu.

Hacılar ziyaretini hem gönül buluşması hem de vefa örneğiyle taçlandıran Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin her köşesinde vatandaşlarla iç içe olmaya devam edeceklerini ifade etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Memduh Büyükkılıç, Yerel Haberler, Kayserispor, Etkinlikler, Hacılar, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç'tan Hacılar'da gönüllere dokunan ziyaret - Son Dakika

Kariyerini bıraktı, eşiyle birlikte girdiği tarlada hazineyi buldu Kariyerini bıraktı, eşiyle birlikte girdiği tarlada hazineyi buldu
Galatasaray, Berkan Kutlu’ya veda etti Galatasaray, Berkan Kutlu'ya veda etti
Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan hastaneye kaldırıldı Ailesinden açıklama var Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan hastaneye kaldırıldı! Ailesinden açıklama var
Galatasaray’ın transferine kulüp doktoru Yener İnce karşı çıktı Galatasaray'ın transferine kulüp doktoru Yener İnce karşı çıktı
Şamil Tayyar, terör örgütünün, akılalmaz taleplerini sıraladı: Süreç Türkiye’nin aleyhine işliyor Şamil Tayyar, terör örgütünün, akılalmaz taleplerini sıraladı: Süreç Türkiye'nin aleyhine işliyor
Fenerbahçe’ye mi geliyor Lazio’dan Guendouzi için heyecanlandıran açıklama Fenerbahçe'ye mi geliyor? Lazio'dan Guendouzi için heyecanlandıran açıklama

20:26
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ABD’de hakim karşısında: Suçsuzum, ülkemin başkanıyım
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ABD'de hakim karşısında: Suçsuzum, ülkemin başkanıyım
20:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan müjde KYK ve burs miktarlarına zam yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde! KYK ve burs miktarlarına zam yapıldı
20:13
Erdoğan, Trump’la telefonda görüştü: Venezuela’nın istikrarsızlığa sürüklenmemesini söyledik
Erdoğan, Trump'la telefonda görüştü: Venezuela'nın istikrarsızlığa sürüklenmemesini söyledik
19:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Maduro’nun tutuklanmasına ilk tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maduro'nun tutuklanmasına ilk tepki
19:33
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
18:55
Görüntüler Antarktika’dan değil, Türkiye’den
Görüntüler Antarktika'dan değil, Türkiye'den
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2026 20:38:53. #7.11#
SON DAKİKA: Başkan Büyükkılıç'tan Hacılar'da gönüllere dokunan ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.