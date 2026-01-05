Başkan Büyükkılıç\'tan Hacılar\'da gönüllere dokunan ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hacılar ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelerek gençlere Kayserispor atkısı hediye etti, büyüklerle sohbet etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hacılar ilçesinde gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında hemşehrileriyle buluşarak gönül köprüleri kurdu. Kış mevsiminin kendini hissettirdiği Kayseri'de vatandaşlarla samimi anlar yaşayan Başkan Büyükkılıç, özellikle çocuklara ve gençlere Kayserispor atkısı hediye ederek yüzleri güldürdü.

Hacılarlı büyükleri de unutmayan Başkan Büyükkılıç, hoş sohbetleri ve sıcak karşılamalarıyla içleri ısıtan kadirşinas vatandaşlara da atkı takdim etti. Ziyaret sırasında birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Başkan Büyükkılıç, hemşehrilerinin gösterdiği ilgi ve misafirperverlikten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ayrıca Hacılar Camii Kebir'de kılınan cenaze namazlarına da katılan Başkan Büyükkılıç, önceki dönem Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici'nin babası Hacı Mustafa Ekici ile Sıddıka Kahraman'ın son yolculuklarına dualarla uğurlanmasına eşlik etti. Büyükkılıç, merhumlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyerek, "Rabbim mekanlarını cennet eylesin" temennisinde bulundu.

Hacılar ziyaretini hem gönül buluşması hem de vefa örneğiyle taçlandıran Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin her köşesinde vatandaşlarla iç içe olmaya devam edeceklerini ifade etti. - KAYSERİ