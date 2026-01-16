Başkan Büuyükkılıç, AVM\'de esnaf ve vatandaşlarla buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Melikgazi ilçesinde AVM ziyareti gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; ticaret şehri Kayseri'de hem esnaflarla hem de vatandaşlarla sık sık bir araya gelerek bir yandan sohbet ediyor, gönüllerine dokunuyor, öte yandan ise talep, görüş ve temennilerini de onlardan edinerek yerel yönetim faaliyetlerinde değerlendiriyor. Bu çerçevede proje, yatırım, çalışma ve ziyaretlerinden kalan zamanlarda her fırsatta sokağa çıkan Büyükkılıç'ın bu kez durağı Kayseri'nin doğusundaki yoğun nüfuslu mahallelerden birisi olan İldem oldu. Burada AVM'de esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet eden, fotoğraf çekinen ve hayırlı, bereketli alış veriş temennisinde bulunan Başkan Büyükkılıç, samimi buluşmada vatandaşların ve esnafın ilgisi ile karşılaştı. Gençlere Kayseri spor atkısı hediye eden Büyükkılıç, onlarla da özel olarak ilgilendi, sohbet ederek fotoğraf çekindi. Spor şehri Kayseri'nin sporu teşvik eden başkanı Büyükkılıç ayrıca AVM'deki spor salonuna da ziyaret gerçekleştirerek, spor yapanlarla keyifli sohbet etti, ağırlık kaldırdı, boks eldiveni taktı, yürüyüş bandında yürüyüş yaparak spora dikkat çekmeyi ihmal etmedi.

Başkan Büyükkılıç ayrıca camiye giden çocuklarla da buluşarak onlarla sohbet etti, fotoğraf çekindi. AVM ziyaretinde Başkan Büyükkılıç'a Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Fatih Temeltaş ile Ufuk Sekmen ve daire başkanları da eşlik etti. - KAYSERİ