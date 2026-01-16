Başkan Büuyükkılıç, AVM'de esnaf ve vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Başkan Büuyükkılıç, AVM'de esnaf ve vatandaşlarla buluştu

Başkan Büuyükkılıç, AVM\'de esnaf ve vatandaşlarla buluştu
16.01.2026 11:03  Güncelleme: 11:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi ilçesinde bulunan bir AVM'yi ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Sporun önemine dikkat çeken Büyükkılıç, gençlere Kayserispor atkısı hediye etti ve spor salonunda da spor yaparak vatandaşlarla keyifli sohbetler gerçekleştirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Melikgazi ilçesinde AVM ziyareti gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; ticaret şehri Kayseri'de hem esnaflarla hem de vatandaşlarla sık sık bir araya gelerek bir yandan sohbet ediyor, gönüllerine dokunuyor, öte yandan ise talep, görüş ve temennilerini de onlardan edinerek yerel yönetim faaliyetlerinde değerlendiriyor. Bu çerçevede proje, yatırım, çalışma ve ziyaretlerinden kalan zamanlarda her fırsatta sokağa çıkan Büyükkılıç'ın bu kez durağı Kayseri'nin doğusundaki yoğun nüfuslu mahallelerden birisi olan İldem oldu. Burada AVM'de esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet eden, fotoğraf çekinen ve hayırlı, bereketli alış veriş temennisinde bulunan Başkan Büyükkılıç, samimi buluşmada vatandaşların ve esnafın ilgisi ile karşılaştı. Gençlere Kayseri spor atkısı hediye eden Büyükkılıç, onlarla da özel olarak ilgilendi, sohbet ederek fotoğraf çekindi. Spor şehri Kayseri'nin sporu teşvik eden başkanı Büyükkılıç ayrıca AVM'deki spor salonuna da ziyaret gerçekleştirerek, spor yapanlarla keyifli sohbet etti, ağırlık kaldırdı, boks eldiveni taktı, yürüyüş bandında yürüyüş yaparak spora dikkat çekmeyi ihmal etmedi.

Başkan Büyükkılıç ayrıca camiye giden çocuklarla da buluşarak onlarla sohbet etti, fotoğraf çekindi. AVM ziyaretinde Başkan Büyükkılıç'a Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Fatih Temeltaş ile Ufuk Sekmen ve daire başkanları da eşlik etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Memduh Büyükkılıç, Yerel Haberler, Kayserispor, Melikgazi, Kayseri, Ekonomi, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Büuyükkılıç, AVM'de esnaf ve vatandaşlarla buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Leyla Aydemir davası sil baştan Yeni deliller ortaya çıktı, 4 kişi gözaltında Leyla Aydemir davası sil baştan! Yeni deliller ortaya çıktı, 4 kişi gözaltında
35 yaşındaki Belhanda yeni takımına imzayı attı 35 yaşındaki Belhanda yeni takımına imzayı attı
Uluslararası Ayder Forumu’nda konuşan Bakan Memişoğlu’ndan ’’etik enerji’’ vurgusu Uluslararası Ayder Forumu'nda konuşan Bakan Memişoğlu'ndan ''etik enerji'' vurgusu
Bakan Fidan’dan Yunan muhabire: Miçotakis’in siyasi bedel ödemesi gerekiyor Bakan Fidan'dan Yunan muhabire: Miçotakis'in siyasi bedel ödemesi gerekiyor
Bakan Bayraktar’dan Ayder Forumu’nda net mesaj: Dışa bağımlılığı bitireceğiz Bakan Bayraktar'dan Ayder Forumu'nda net mesaj: Dışa bağımlılığı bitireceğiz
Arkadaşına para veren Osimhen aldığı cevapla delirdi: Geri almak istedim Arkadaşına para veren Osimhen aldığı cevapla delirdi: Geri almak istedim

11:46
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı Yusuf Tekin’den çok konuşulan iddiaya yanıt
Atatürk karnelerden kaldırıldı mı? Yusuf Tekin'den çok konuşulan iddiaya yanıt
11:34
Survivor’dan elenen Dilan Çıtak’ın Acun için söyledikleri gündem oldu
Survivor'dan elenen Dilan Çıtak'ın Acun için söyledikleri gündem oldu
10:49
Merkez Bankası açıkladı İşte piyasanın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
Merkez Bankası açıkladı! İşte piyasanın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini
10:48
Ünlülere yeni operasyon 5 kişi gözaltına alındı
Ünlülere yeni operasyon! 5 kişi gözaltına alındı
10:27
İngiliz basını: Türkiye’nin hamlesi Trump’ı İran’a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi
İngiliz basını: Türkiye'nin hamlesi Trump'ı İran'a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi
10:16
Astsubaylığa son bir adım kalmıştı: Genç kadın, gelen sağlık raporu sonrası yıkıldı
Astsubaylığa son bir adım kalmıştı: Genç kadın, gelen sağlık raporu sonrası yıkıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 11:56:48. #7.11#
SON DAKİKA: Başkan Büuyükkılıç, AVM'de esnaf ve vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.