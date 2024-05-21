Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneleri 2024'te 819 Bin Kişi Tarafından Ziyaret Edildi - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneleri 2024'te 819 Bin Kişi Tarafından Ziyaret Edildi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneleri 2024\'te 819 Bin Kişi Tarafından Ziyaret Edildi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi'ne ait 13 kütüphanenin 2024 yılının ilk 5 ayında 819 bin 776 kişi tarafından ziyaret edildiğini açıkladı. Başkan Büyükkılıç, Merkez Kütüphane'nin 7 gün 24 saat hizmet vermesinin gençler tarafından tam not aldığını belirtti. Ayrıca, kütüphanelerde ücretsiz internet hizmeti sunulduğunu da sözlerine ekledi.

21.05.2024 12:41  Güncelleme: 12:42
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi'ne ait 13 kütüphaneyi 2024 yılının ilk 5 ayında 819 bin 776 kişinin ziyaret ettiğini belirterek, Merkez Kütüphane'de 7 gün, 24 saat uygulamasının gençlerden tam not aldığını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Kütüphanelerimizin hizmetlerinden memnun oldukları için çay, çorba ikramının yanında internet hizmetimizi ücretsiz olarak veriyoruz" dedi.

Merkez Kütüphane'nin 7 gün 24 saat olarak hizmet verdiğini hatırlatan Başkan Büyükkılıç, "Doluluk oranı oldukça yüksek. Merkez Kütüphanemiz bu amaca uygun bir kütüphanemizdi. Kayseri Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde kitapseverlere hizmet veren Merkez Kütüphane'nin çalışma saatlerinde düzenlemeye giderek, 7 gün, 24 saat açık olacak şekilde hizmet vermeye başladık. Ulaşım kolaylığı ve kapasitesi açısından Merkez Kütüphane'nin çalışma saatini 7/24 çalışma esasına göre güncelledik" diye konuştu.

Büyükkılıç, Kayseri'nin aynı zamanda makarr-ı ulema, makarr-ı evliya yani alimler ve evliyalar şehri olduğunu ve bu topraklardan pek çok eğitim, kültür ve sanat adamı yetiştiğini belirterek, "Kayseri, Mimar Sinan'ın, Seyyid Burhaneddin'in, Kadı Burhaneddin'in, Hunat Hatun'un, Gevher Nesibe Sultan'ın, Seyrani'nin, Davud El Kayseri'nin ve Mehmet Melikgazi hazretlerinin şehridir. Kayseri, her yönüyle zenginlikler şehridir" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi'nin faaliyette olan 13 kütüphanesini 2023 yılında 2 milyon 209 bin 747 kişinin ziyaret ettiğini, kütüphanelerin 2024 yılının ilk 5 ayında ise 819 bin 776 kişiyi ağırladığını hatırlatan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"1 yılda 2 milyon 209 bini aştı. 2024 yılında bu sayının daha fazla olacağını gözlemlemekteyiz. Kütüphaneden 5 ayda ödünç alınan kitap sayısı 162 bin 615 oldu. Kayseri okuyan ve okutan şehirdir. Kütüphanelerimiz ile birlikte Kitap Kafe mantığı içerisinde gayretlerimizi de sürdürüyoruz. Gençlerimizin teknoloji ve iletişim çağında, hem kütüphanelerimizin zenginliğini arttırıyoruz hem de Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçemiz içerisinde bakanlığımız ile müşterek bir halk kütüphanesi çalışması yapacağız." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneleri 2024'te 819 Bin Kişi Tarafından Ziyaret Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneleri 2024'te 819 Bin Kişi Tarafından Ziyaret Edildi - Son Dakika
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