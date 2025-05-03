Başkan Büyükkılıç, kadınlarla Kayseri Mutfağı'nda buluştu - Son Dakika
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Başkan Büyükkılıç, kadınlarla Kayseri Mutfağı'nda buluştu

Başkan Büyükkılıç, kadınlarla Kayseri Mutfağı\'nda buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ve AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler beraberinde, mutfağın ve mahallelerin maharetli elleri kadın muhtarlar ve kadın meclis üyeleri ile Kayseri Mutfağı'nda bir araya geldi.

03.05.2025 16:29  Güncelleme: 16:32
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ve AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler beraberinde, mutfağın ve mahallelerin maharetli elleri kadın muhtarlar ve kadın meclis üyeleri ile Kayseri Mutfağı'nda bir araya geldi.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisindeki Kayseri Mutfağı'nda gerçekleşen ve açılışa gün sayan Mutfak Sanatları merkezi ile millet bahçesi ziyaretini kapsayan buluşmada, Başkan Büyükkılıç ve eşi Dr. Necmiye Büyükklıç'ın yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, kadın meclis üyeleri ve Kayseri'deki kadın muhtarlar yer aldı. Zengin mutfak kültürünü hayata geçirdiği proje ve çalışmalarla tüm dünyaya duyurmaya gayret gösteren Başkan Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde yapımı tamamlanan Mutfak Sanatları Merkezi'ni hizmete sunarak bu çalışmaları taçlandırmayı planlarken, merkezi açılışından önce inceleyerek, konuklarına sunmayı da sürdürüyor. Mutfağın ve mahallelerin maharetli elleri kadın muhtarları ve kadın meclis üyelerini Kayseri Mutfağı ile Mutfak Sanatları Merkezi'ne davet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, direksiyona geçtiği millet bahçesindeki shuttle hizmet aracı ile Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ni gezdirdi. Büyükkılıç ayrıca kadın muhtarları ve meclis üyelerinden oluşan konuklarına, açılacak olan Mutfak Sanatları Merkezi'ni de tanıtarak gezdirdi. Başkan Büyükkılıç, "Kadının gücüyle şekillenen mahallelerimizin mimarları, toplumun nabzını tutan kadın muhtarlarımız ve kadın meclis üyelerimiz ile bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduk. Kıymetli eşim Dr. Necmiye Hanım ile birlikte, AK Parti Kayseri Milletvekilimiz Sayın Ayşe Böhürler, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanımız Meral Koşar, kadın meclis üyelerimiz ve muhtarlarımızla samimi bir buluşma gerçekleştirdik. Mahallelerimizin kalbinden gelen sorunları dinledik, taleplerini tek tek not aldık. Kadın eli değen her yerin güzelleştiğine bir kez daha şahit olduk. Tüm kadın muhtarlarımıza emekleri ve özverileri için gönülden teşekkür ediyor, başarılarının daim olmasını diliyorum" ifadelerinde bulundu.

Merkezi hayranlıkla inceleyen kadın muhtarlar ile kadın meclis üyeleri ise böylesine bir değerin şehre kazandırılmasının memnuniyet verici olduğunu ifade ederek, başta Başkan Büyükkılıç olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. Ziyarette günün anısına toplu fotoğraf çekimi de gerçekleştirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç, kadınlarla Kayseri Mutfağı'nda buluştu - Son Dakika

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