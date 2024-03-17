Başkan Büyükkılıç, Çanakkale Zaferi\'nin 109. yıl dönümünde bir mesaj yayımladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Büyükkılıç, "Millet olarak tarihten ibret alıp Çanakkale ruhundan, birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik şuurundan hiçbir zaman vazgeçmeyelim" dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında bu cennet vatan için canını feda eden kahramanları rahmetle yad etti. Çanakkale'yi işgal etmeye gelen düşman ordularının, büyük bir hezimete uğradığını söyleyen Başkan Büyükkılıç; "Birinci Dünya Savaşı'nda 18 Mart 1915 günü işgal kuvvetleri, 231 adet gemi, 4 denizaltı ve 1155 top ile Çanakkale'ye gelmişti. 480 bin kişilik ordu ile Çanakkale'ye gelen işgalciler, savaşı kaybedip kaçarken, geride 375 bin kayıp bırakıp, 105 bin asker ile arkalarına bakmadan geri döndüler. Bundan tam 108 yıl önce Çanakkale'de bütün dünyaya karşı 'Çanakkale geçilmez' diye bir destan yazdık. Tarihte emsali görülmeyen bir zaferle düşman ordularını bozguna uğrattık" dedi. Büyükkılıç, Türk milletinin Çanakkale'de tüm dünyaya savaş ahlakını ve savaş hukukunu öğrettiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü;
"Fakirlik, imkansızlıklar ve yokluk içerisinde çarpışan ancak hiçbir zaman geri çekilmeyi dahi düşünmeyen Türk milleti olarak, iman dolu göğüslerimizi siper ettik, imanımızla, cesaretimizle, vatan ve bayrak sevgimizle büyük bir zafer kazandık. Türk milleti olarak, çağdaş olarak geçinen dünyaya da savaş ahlakını ve savaş hukukunu öğrettik. Çanakkale'de yeri geldi yaralı düşman askerlerini sırtlarımızda taşıdık, su verdik. Savaş ortamında bile insanlığın ölmediğini bütün dünyaya Çanakkale'de gösterdik. Mustafa Kemal Atatürk savaşta ölen Anzak askerlerinin annelerine hitaben, 'onlar bu toprakta canlarını verdikten sonra bizim evlatlarımız olmuştur' diye mektup yazarak, savaş hukukunun nasıl olması gerektiğini tüm dünyaya göstermiştir. Mektubun İngilizcesi halen Yeni Zelenda'da Atatürk anıtında yazılıdır."
Çanakkale'nin Türk milletinin destan yazdığı yer olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç; "O yüzden şairin şu dizelerinde ifade ettiği gibi; 'Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın, bu toprak, bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın, bir vatan kalbinin attığı yerdir.' Çanakkale, dağların, taşların şehitlerimizin gövdesine büründüğü bir diyardır. Çanakkale, karasıyla, deniziyle bir hilal uğruna nice güneşlerin battığı yerdir. Çanakkale, Anadolu'nun her evinden, İslam coğrafyasının her beldesinden cepheye gelen ve kardeş olan şehitlerimizin memleketidir. Çanakkale, dünyanın en yüce, en ulvi şehitliklerinden biridir. Çanakkale, top mermilerini sırtlayarak top kundağına yerleştiren Seyyid Onbaşı'dır. Çanakkale, atılan el bombalarını düşmana geri gönderen Mehmet Çavuş'tur. Çanakkale, kahramanlıkları ve cesaretleriyle cephede görev alan Nezahat ve Halide Onbaşılardır. Çanakkale, ölüme meydan okuyarak destanlar yazan Mehmetçiklerin yattığı yerdir" ifadelerini kullandı.
Büyükkılıç, birlik, beraberlik mesajı vererek, "Millet olarak tarihten ibret alıp Çanakkale ruhundan, birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik şuurundan hiçbir zaman vazgeçmeyelim. İstiklal Şairimiz Mehmet Akif'in 'Girmeden tefrika bir millete, düşman giremez, Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez' dediği gibi yeter ki tefrikaya düşmeyelim. O zaman, başaramayacağımız hiçbir iş, üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun olmayacaktır. Başkan Büyükkılıç, mesajını şöyle sonlandırdı;
"Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümünü gururla kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü'nde bu toprakları bize mukaddes bir vatan olarak emanet eden tüm şehitlerimizi ve başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum." - KAYSERİ
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