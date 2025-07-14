Başkan Büyükkılıç, KAYMEK ve Çamaşır Yıkama Merkezi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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Başkan Büyükkılıç, KAYMEK ve Çamaşır Yıkama Merkezi'ni Ziyaret Etti

Başkan Büyükkılıç, KAYMEK ve Çamaşır Yıkama Merkezi\'ni Ziyaret Etti
14.07.2025 16:46  Güncelleme: 16:48
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KAYMEK'in kursiyerleri ile bir araya gelerek sosyal belediyecilik faaliyetlerini ve Çamaşır Yıkama Merkezi'nde verilen hizmetleri inceledi. Ziyaretler sırasında tiyatro ve müzik eğitimi alan öğrencilerle de buluşarak hatıra fotoğrafları çekindi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi'nin kuruluşlarından Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) ve konservatuvar ile Çamaşır Yıkama Merkezi'ne ziyarette bulundu.

Başkan Büyükkılıç, sosyal belediyecilik ile gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerini sunan hizmetleri gerçekleştiren birimlerine ziyaretlerini sürdürüyor.

Büyükkılıç, el emeği göz nuru çalışmaları inceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KAYMEK'in el becerilerine ve mutfak alanına yönelik kurslarında kursiyerler ile bir araya gelerek, sohbet etti. Sanatsal faaliyetlere yönelik gerçekleşen sohbette Büyükkılıç, ortaya konulan çalışma ve eserler hakkında bilgiler alarak yapılan faaliyetleri inceledi. Başkan Büyükkılıç, ziyaretin sonunda günün anısına kursiyerler ve personel ile hatıra fotoğrafı çekindi.

Başkan Büyükkılıç'tan geleceğin tiyatrocuları ile sohbet

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KAYMEK'te geleceğin tiyatrocuları olan kursiyerlerle de buluştu. Kursiyer miniklerle bir araya gelerek sohbet eden ve tiyatronun ayrı bir değer olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, tiyatroyu çok önemsediğini dile getirdi ve kursiyer öğrencilere nasihatlerde bulundu. Başkan Büyükkılıç öğrencilere Kayserispor forması da hediye etti. Ziyarette Büyükkılıç, minik tiyatrocularla hatıra fotoğrafı da çekindi.

Başkan Büyükkılıç'a konservatuvar öğrencilerinden müzik ziyafeti

Başkan Büyükkılıç, KAYMEK'te müzik ve enstrüman eğitimi alan öğrencilerle de bir araya gelerek faaliyetleri inceledi. Büyükkılıç'a, öğrenciler eğitim aldıkları enstrümanlar ile mini bir müzik ziyafeti sundu. Büyükkılıç ise müzik ziyafetinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek öğrencilere zihin açıklığı temennisinde bulundu.

Büyükkılıç'tan Çamaşır Yıkama Merkezi'ne ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi'nin yükseköğretim öğrencilerine yönelik hizmet veren sevilen ve ilgi gören ücretsiz hizmeti çamaşır yıkama merkezine de ziyarette bulunarak çalışmaları inceledi. Büyükkılıç, gerçekleştirilen hizmetler dolayısıyla Büyükşehir KAYMEK çalışanlarına teşekkür ederken, öğrencilere de başarılar ve kolaylıklar temennisinde bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç, KAYMEK ve Çamaşır Yıkama Merkezi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika

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