Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Meclis Üyeleri ile Buluştu - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Meclis Üyeleri ile Buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Meclis Üyeleri ile Buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 5 yıl boyunca uyum içerisinde hizmet ettikleri Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri ile bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, Ramazan Ayı dolayısıyla Halil İbrahim Sofrası kurduklarını ve görüntü kirliliğini ortadan kaldırdıklarını ifade etti. Ayrıca, meclis üyelerine teşekkür plaketi takdim edildi.

10.03.2024 11:17  Güncelleme: 11:25
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 5 yıl boyunca uyum içerisinde hizmet ettikleri Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri ile bir araya geldi. Bir milli görüş ve milli duruş sergilediklerini söyleyen Başkan Büyükkılıç, Ramazan Ayı dolayısıyla iki noktada Halil İbrahim Sofrası kurduklarını, ayrıca kent genelinde rastgele asılan pankart ve afişlerden oluşan görüntü kirliliğini ortadan kaldırdıklarını ifade etti.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi, 5 yılı geride bıraktı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 5 yıl boyunca uyum içerisinde hizmet ettikleri Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri ile buluştu. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde faaliyet gösteren Kayseri Mutfağı'nda Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri ile Buluşma Toplantısı'na Başkan Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları ve meclis üyelerinin yanı sıra, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ve AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu da katıldı. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin meclis üyelerinin verdiği karar ve yapıcı yaklaşımları ile hayata geçirdikleri Kayseri'nin en önemli projelerinden birisi olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, her kesime hitap eden bu projenin hayata geçmesinde desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'ye teşekkür etti. Havaalanı Yeni Terminal Binası'nın da Kayseri'ye yakıştığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, 8 milyon kişi kapasiteli olduğunu, hemen yanı başında 6 kilometrelik ana arter yola da ülkesine sevdalı, dünyaca bilinen bilim adamı Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın ismini verdiklerini söyledi. Büyükkılıç, "Allah gani gani rahmet eylesin. Onun ufuklu projeleri ve idealleri ile bizler de gerek yerel bazda, gerek hükümetimizin yaptığı çalışmalar ile hayata geçirme yönünde projeleri geçirmek için gayret göstermeye devam edeceğiz" diyerek bir milli görüş ve milli duruş sergilediklerini anlattı. Büyükkılıç, başta Kayseri olmak üzere tüm İslam aleminin Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ederek, "Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak iki çadır kurduk. Birisi Hunat Camii'mizin yakınında, bir diğeri de Cumhuriyet Meydanı'nda, sadece belediyenin hizmeti mantığı içerisinde, hayırseverlerimizle, katkı sağlamak isteyen kardeşlerimizle işbirliği halinde 'buyurun dostlar buyurun, Halil İbrahim Sofrası'na diyeceğiz. Vatandaşlarımız, sıcak çorbalarını, yemeklerini yiyecekler" diye konuştu.

Seçim arifesinde olduklarını, kent genelinde rastgele asılan pankart ve afişlerin görüntü kirliliği oluşturduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, "Fatih başkanımız ve diğer siyasi parti başkanlarımız da anlayışla yaklaştılar. Seçim Kurulu da aldığı karar doğrultusunda, biz de yerel yönetimler olarak üzerimize düşeni yaptık ve şehrimizi pırıl pırıl yaptık. İnşallah şehrimizde huzur içerisinde bu çalışmalarımızı sürdürürüz" ifadelerini kullandı. Büyükkılıç, 5 yıl beraber çalıştıkları meclis üyelerine ayrı ayrı teşekkür ederek, sözlerini şöyle sürdürdü;

"İncinmedik, iyi niyetle, şehrine katkı sağlamak adına birlikte çalıştık. Burası makarr-ı ulema, makarr-ı evliya, alimler ve evliyalar şehridir. Herkes iyi niyetle bu şehri daha iyi bir noktaya taşımak için gayret ediyor. Bugüne kadar bizlere hizmet verme şansı veren hemşehrilerimin her birini bağrıma basarak, teşekkür ediyorum. İnsanların hayırlısı onlara hizmet edendir mantığı içerisinde hizmet edeceğiz. Cenab-ı Allah birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi bozmasın. Ay yıldızlı Türk bayrağımız altında vatanına, milletine, devletine bağlı anlayış içerisinde yaşamayı lütfetsin."

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar da bir Kayserili olarak iftihar ettiğini vurgulayarak, "Meclis içerisindeki ahenk gerçekten göğsümüzü kabartıyor. Gerçekten çok samimi ilişkilerimiz var, eksiğimizi, sevdiğimizi, sevmediğimizi çok rahatlıkla ifade ediyoruz, ediyorlar. Doğru yolda gidiyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç, hiçbir sorun olmadığı şeklinde, sizlerden en kadar memnun olduğunu, başarılı olduğunuzu her ortamda ifade etti, o da bizim için çok önemliydi" şeklinde konuştu. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu ise güzel bir 5 yıl yaşadıklarını ifade ederek, "Bugün buradaysak, burası varsa, muhalefeti ile iktidarı ile bu sürece destek veren meclis üyelerimiz, ilçe belediye başkanlarımız ve Büyükşehir Belediye Başkanımızın katkısı çok büyüktür" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Büyükkılıç, meclis üyelerine hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi takdim etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Meclis Üyeleri ile Buluştu - Son Dakika

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