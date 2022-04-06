Başkan Büyükkılıç okul ziyaretlerini sürdürüyor - Son Dakika
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Başkan Büyükkılıç okul ziyaretlerini sürdürüyor

06.04.2022 14:35
Başkan Büyükkılıç okul ziyaretlerini sürdürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, her fırsatta gerçekleştirdiği okul ziyaretlerine Doğa Koleji ve Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu ile devam etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, her fırsatta gerçekleştirdiği okul ziyaretlerine Doğa Koleji ve Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu ile devam etti. Öğrencilerin ilgisi ve sevgisiyle karşılaşan Büyükkılıç, öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti. Büyükkılıç ayrıca, Konya'da düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye ikincisi olan Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu Dart Takımıyla da bir araya gelerek, öğrencileri tebrik etti.

'Öğrenci Dostu' belediyecilik faaliyetlerinin en güzel örneklerini Kayseri'de sergileyen Başkan Büyükkılıç, her fırsatta gerçekleştirdiği okul ziyaretlerini aralıksız sürdürürken, öğrenci ve öğretmenlerle sohbet ederek talep ve önerilerini bizzat dinliyor. Büyükkılıç, gerçekleştirdiği okul ziyaretlerine Doğa Koleji ile devam etti. Okul ziyaretinde minik öğrencilerin ilgi ve sevgisiyle karşılaşan Büyükkılıç, minikleri çok sevdiklerini ve onların en kaliteli eğitimle, ülkeye faydalı bireyler olarak yetişmelerini çok önemsediklerini belirtti. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, burada, öğrencilerle eğlenceli ve samimi sohbetinin ardından, öğretmenlerle de görüşerek talep ve önerilerini bizzat dinledi. Başkan Büyükkılıç, öğretmenlere kutsal bir mesleği icra ettikleri ve donanımlı, ülkesine ve milletine faydalı nesiller yetiştirdikleri için teşekkür ederken, öğretmenlerde eğitime olan desteklerinden ve dolayı Büyükkılıç'a teşekkür etti. Başkan Büyükkılıç, ziyaret sonunda minik öğrenciler ve öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

TÜRKİYE İKİNCİSİ GENÇLERE ZİYARET

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Konya'da ya düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri'yi temsil ederek Türkiye ikincisi olan, Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu Dart Takımını ziyaret etti. Şampiyonada Türkiye ikincisi olan sporcuları ve antrenörleri Müge Kat'ı tebrik eden Büyükkılıç, genç sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi. - KAYSERİ

Başkan Büyükkılıç okul ziyaretlerini sürdürüyor
Başkan Büyükkılıç okul ziyaretlerini sürdürüyor

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Memduh Büyükkılıç, Türkiye, Kayseri, Okul, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç okul ziyaretlerini sürdürüyor - Son Dakika


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