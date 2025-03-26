Başkan Büyükkılıç Ramazan Ayında Kayserililerle Buluşuyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ramazan ayı boyunca hemşehrileriyle iftar, sahur ve teravih buluşmalarında bir araya gelerek dayanışma ve kardeşlik mesajları veriyor.

Başkan Büyükkılıç, yerel yönetim hizmetlerinin yanı sıra gönül belediyeciliği ve sosyal belediyecilik anlayışıyla, Ramazan ayında da Kayserililerle buluşmaya devam ediyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, hem merkezde hem de ilçelerde her gün iftar sofralarında, teravih namazlarında ve sahurda Kayserililerle bir araya gelerek, şehrin birlik ve beraberliğini pekiştiriyor.

Bu kapsamda Başkan Büyükkılıç, Kayseri OSB Geleneksel İftar Davetine şehrin sanayicileriyle birlikte katılarak, Ramazan ayının bereketini paylaştı.

"Biz Üreten Olacağız"

Konuşmasında, Kayseri'nin güçlü ticaret ruhunu, muhabbet ve dayanışmayla harmanlayan bu güzel iftar buluşmasını organize eden Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın ve yönetimine teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, "Ramazan'ın ruhunda olan bize yakışan birlik ve beraberliktir. Bu millet bir ve beraberdir. Binlerce insanı yanında çalıştıran sizler bizim gururumuzsunuz, sizlere minnettarız, sizleri sırtımızda taşısak azdır. Biz üreten olacağız, ülkemizin birliği, beraberliği için ne gerekiyorsa yenilikçi anlayışla hayata geçireceğiz" diye konuştu.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise iftar sofrasında buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, birliğin beraberliğin devam etmesini temenni etti.

Teravih Sonrası Gönül Dolusu Muhabbet

Başkan Büyükkılıç, iftarın ardından Recep Mamur Camii'nde teravih namazını kıldı ve cami çıkışında Kayserililerle sohbet etti, gönül dolusu muhabbetlerine ortak oldu.

Sahurda Öğrencilerin Sofrasına Konuk Oldu

Ramazan ayını fırsat bilerek her fırsatta vatandaşlarıyla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu kez Kayseri Üniversitesi'nde de gençlerle sahur sofrasında buluştu. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte gençlerle buluşan Büyükkılıç, Ramazan'ın bereketini ve paylaşmanın huzurunu hep birlikte yaşadı.

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'ya teşekkürlerini ileten Başkan Büyükkılıç, program sonunda öğrencilerle öz çekim yaparak onlarla olan samimi bağını güçlendirdi.

Başkan Büyükkılıç, "Ramazan ayı, hem bireysel olarak hem de toplum olarak birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma içinde yaşadığımız bir zaman dilimi. Kayserililerle her fırsatta bir araya gelerek bu güzel değerleri pekiştirmek, şehrimizin gücüne güç katıyor. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin" dedi.

Bu anlamlı buluşmalar, Kayseri'nin sosyal ve ticari yaşamındaki güçlü dayanışmayı daha da pekiştirirken, Kayserililerin Ramazan ayındaki birlikteliğini ve kaynaşmasını sürdürdü. - KAYSERİ