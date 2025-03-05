Başkan Büyükkılıç, Ramazan’da Çocuklarla Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Başkan Büyükkılıç, Ramazan’da Çocuklarla Buluştu

Başkan Büyükkılıç, Ramazan’da Çocuklarla Buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ramazan ayının 5'inci teravih namazının ardından çocuklarla bir araya gelerek Kayserispor forması hediye etti ve mahalle sakinleriyle sohbet etti.

05.03.2025 11:07  Güncelleme: 11:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ramazan ayının 5'inci teravih namazının ardından çocuklarla bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, mahalle sakinleriyle sohbet ederken, çocuklara Kayserispor forması hediye etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ramazan ayının manevi atmosferinde, Kocasinan ilçesinin Argıncık Çarşı Camii'nde teravih namazı sonrası çocuklar ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Ramazan'ın bereketli günlerinde Kayserililerle buluşmaya devam eden Başkan Büyükkılıç, hemşehrileriyle vakit geçirmenin mutluluğunu yaşıyor. Argıncık Çarşı Camii'ndeki 5'inci teravih namazını kıldıktan sonra, mahalle sakinleriyle sohbet ederek onların taleplerini dinleyen Büyükkılıç, vatandaşlara hayırlı Ramazanlar diledi ve sağlıklı, huzurlu bir ay geçirmelerini temenni etti.

Cami çıkışında Başkan Büyükkılıç'ı, çocuklar ve gençler sevgiyle karşıladı. Büyükkılıç, miniklerle ve gençlerle uzun bir süre sohbet etti. Çocuklara Kayserispor forması hediye eden Büyükkılıç, "Teravih namazında Argıncık Çarşı Camii'ndeydik. Hemşehrilerimizle birlikte saf tutarak dualarımızı ettik. Ardından keyifli sohbetler eşliğinde taleplerini dinledik. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar, Başkan Büyükkılıç'a gösterdiği ilgi, alaka ve sunduğu hizmetlerden dolayı teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Memduh Büyükkılıç, Yerel Haberler, Kayserispor, Politika, kayseri, Yerel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç, Ramazan’da Çocuklarla Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:32 Öcalan’ın silah bırakma çağrısı İsrail’in uykularını kaçırdı Öcalan'ın silah bırakma çağrısı İsrail'in uykularını kaçırdı
12:05 Ece Gürel olayı giderek tuhaflaşıyor “Ruhum geride kaldı“ sözünün altındaki mesaj ortaya çıktı Ece Gürel olayı giderek tuhaflaşıyor! "Ruhum geride kaldı" sözünün altındaki mesaj ortaya çıktı
11:55 Zincir markette pes dedirten kampanya Vatandaşı böyle kandırıyorlar Zincir markette pes dedirten kampanya! Vatandaşı böyle kandırıyorlar
11:39 Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL
10:56 65 bin lira maaş alan belediye başkanının özel kalemi, 200 bin TL kira ödediği rezidansta oturuyor 65 bin lira maaş alan belediye başkanının özel kalemi, 200 bin TL kira ödediği rezidansta oturuyor
20:20 A Milli Futbol Takımımız, Meksika ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımımız, Meksika ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek
20:15 Ukrayna için ’de facto’ NATO üyeliği önerisi Ukrayna için 'de facto' NATO üyeliği önerisi
19:50 DEM Parti’den Öcalan çağrısı: PKK kongresinde konuşması gerekiyor DEM Parti'den Öcalan çağrısı: PKK kongresinde konuşması gerekiyor
19:38 Bitcoin’de panik satışı başladı Yatırımcılar ne yapmalı Bitcoin'de panik satışı başladı! Yatırımcılar ne yapmalı?
19:32 AK Partili Metiner: Suat Toktaş’ın serbest bırakılmasına sevindim AK Partili Metiner: Suat Toktaş'ın serbest bırakılmasına sevindim
19:17 Trump, Yunanistan’da panik yarattı: Türkiye için eşsiz fırsat Trump, Yunanistan'da panik yarattı: Türkiye için eşsiz fırsat
19:05 Palmeiras’ın Vítor Roque transferi tarihe geçti Palmeiras'ın Vítor Roque transferi tarihe geçti
19:00 Ukrayna lideri Zelenskiy: Pişmanım, Trump’a minnettarım Ukrayna lideri Zelenskiy: Pişmanım, Trump'a minnettarım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2025 14:16:27. #7.13#
SON DAKİKA: Başkan Büyükkılıç, Ramazan’da Çocuklarla Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.