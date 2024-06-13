Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde Öğrencilerin Sergisi Açıldı

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyük Şehir Sanat Galerisi'nde minik öğrencilerin sergi açılışına katıldı. Başkan Büyükkılıç, "Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi dolup taşıyor. Okullarımızın etkinlikleri burada buluşuyor" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde şehrin, sanatseverlerin ve sanat camiasının hizmetine sunulan Büyük Şehir Sanat Galerisi'nde 2023-2024 eğitim öğretim yılında öğrencilerin hazırladığı eserlerden oluşan sergi açıldı.

Sergi açılışına katılan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, öğrencilerin yeteneklerine katılımcılarla birlikte tanıklık etti.

Sergide öğrencilerin eserlerini ilgiyle inceleyen Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, "Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi dolup taşıyor. Okullarımızın etkinlikleri burada buluşuyor. Hakikaten sevgili yavrularımız yüreklendiriliyor, çizgileri de çok güzel, burada resimleri görünce mest oluyoruz" dedi.

"Sosyal Etkinlik, kültürel etkinlik, sanat hepsinden daha önemli"

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, "Sanat önemli, dersler önemli ama sosyal etkinlik, kültürel etkinlik, sanat hepsinden daha önemli. Beyninizi geliştirir, kişiliğinizi geliştirir, özgüven içerisinde olursunuz. Yetenek, bu yaş grubunda fırsat verilince ortaya çıkıyor. Onu da sağ olsun Bahçeşehir sağlıyor, kutluyoruz sizi. Sizi okutan ailelerinizi de ayrıca tebrik ediyorum. Bunlar önemli siz de kıymetini bilin, iyi değerlendirin. Başarıdan başarıya koşun. Şehrimiz kazansın, ailemiz kazansın, gelecekte de siz kazanırsınız" ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç, serginin 2 gün açık kalacağını da paylaştı.

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