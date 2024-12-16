Başkan Büyükkılıç: "Şehitlerimizin hatırası sonsuza kadar yaşayacak" - Son Dakika
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Başkan Büyükkılıç: "Şehitlerimizin hatırası sonsuza kadar yaşayacak"

Başkan Büyükkılıç: "Şehitlerimizin hatırası sonsuza kadar yaşayacak"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; 17 Aralık 2016'da Kayseri'de meydana gelen alçak terör saldırısının 8'inci yıl dönümünde, Türk milletine bir kez daha birlik ve beraberlik mesajı vererek, "Şehitlerimizin hatırası sonsuza kadar yaşayacak" dedi.

16.12.2024 10:05  Güncelleme: 10:07
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; 17 Aralık 2016'da Kayseri'de meydana gelen alçak terör saldırısının 8'inci yıl dönümünde, Türk milletine bir kez daha birlik ve beraberlik mesajı vererek, "Şehitlerimizin hatırası sonsuza kadar yaşayacak" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; 17 Aralık 2016'da Talas ilçesi yolu, Erciyes Üniversitesi kavşağında, çarşı iznine çıkan Komando Tugayı askerlerinin bulunduğu özel halk otobüsüne düzenlenen ve 15 askerin şehit, 54 askerin gazi olduğu hain PKK terör örgütü saldırısının 8'inci yıl dönümünde mesaj yayımladı. Başkan Büyükkılıç, mesajında Türk milletinin teröre karşı dimdik ayakta durduğunu söyleyerek şunları kaydetti;

"8 yıl önce Kayseri'de gerçekleşen bu hain saldırıda 15 kahraman askerimiz şehit oldu, onlar bu topraklar için canlarını feda etti. Bizler, onların bıraktığı mirası asla unutmayacağız. Şehitlerimizin kanı bu vatanı daha da kutsal kılmaktadır. Her biri, Türk milletinin gücünün ve kararlılığının simgesidir."

Şehitlerin hatırasına sahip çıkmanın, milletin en önemli görevi olduğunu belirten Büyükkılıç, teröre karşı verilen mücadelenin sonuna kadar süreceğini vurguladı. Başkan Büyükkılıç, ayrıca şehitlerin ailelerine bir kez daha başsağlığı dileyerek, sözlerini şöyle tamamladı;

"Bu topraklar, aziz şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış, her karışı kahramanlıkla yoğrulmuştur. Hiçbir terörist, hiçbir hain bu topraklarda huzuru bozamayacak, milletimizin birliğini yok edemeyecektir. Şehitlerimizin hatırası, her zaman kalbimizde, aklımızda ve yüreğimizde yaşayacaktır. Kayseri'deki saldırının 8'inci yıl dönümünde, tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, milletimizin başı sağ olsun diyorum. Ayrıca o hain saldırıda yaralanarak gazi olan kahramanlarımıza da bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi sunuyor, her birini alınlarından öpüyorum. Vatanımıza ve bayrağımıza ilelebet sahip çıkacağız." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç: 'Şehitlerimizin hatırası sonsuza kadar yaşayacak' - Son Dakika


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