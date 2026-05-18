Başkan Büyükkılıç\'tan Sumud Filosu\'na saldırıya kınama

Kayseri büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç; Küresel Sumud Filosu'na yapılan saldırıyı kınadı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başkan Büyükkılıç; "Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na, uluslararası sularda gerçekleştirilen hukuksuz müdahaleyi şiddetle kınıyorum. İçinde yaklaşık 40 farklı ülkeden vicdan sahibi insanların bulunduğu bu filo; zulme karşı duruşun, insanlığın ortak sesi olmanın sembolü. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Filistin halkının haklı davasını desteklemeyi ve yanlarında olmayı sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ
