Başkan Büyükkılıç\'tan Sumud Filosu\'na saldırıya kınama

Kayseri büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç; Küresel Sumud Filosu'na yapılan saldırıyı kınadı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başkan Büyükkılıç; "Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na, uluslararası sularda gerçekleştirilen hukuksuz müdahaleyi şiddetle kınıyorum. İçinde yaklaşık 40 farklı ülkeden vicdan sahibi insanların bulunduğu bu filo; zulme karşı duruşun, insanlığın ortak sesi olmanın sembolü. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Filistin halkının haklı davasını desteklemeyi ve yanlarında olmayı sürdüreceğiz" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ