Kayseri'de Asfalt Yenileme Çalışması - Son Dakika
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Kayseri'de Asfalt Yenileme Çalışması

Kayseri\'de Asfalt Yenileme Çalışması

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Şehit Tarık Koçoğlu Bulvarı'nın, Necip Fazıl Bulvarı ile Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarı arasındaki kesiminde Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen asfalt yenileme ve altyapı çalışmalarını yerinde inceledi.

15.09.2024 14:50  Güncelleme: 14:53
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Şehit Tarık Koçoğlu Bulvarı'nın, Necip Fazıl Bulvarı ile Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarı arasındaki kesiminde Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen asfalt yenileme ve altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. Büyükkılıç, yaklaşık 20 milyon TL'lik yol çalışması ile hem asfaltın hem de altyapının yenilendiğini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç inceleme ziyaretinde, Büyükşehir'e ve Kayseri'ye yakışır bir anlayış içerisinde çalışmaları gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "Şuanda Nazım Bey Bulvarı ile Necip Fazıl Bulvarı arasında olan, yaklaşık birer buçuktan 3 kilometrelik mesafeyi içeren ana arterimizin yenileme çalışmasındayız. Tabi ki zaman içerisinde burada yıpranma, altyapının yetersizliği söz konusu olunca hem altyapısını yeniliyoruz hem asfaltını yeniliyoruz. KASKİ'miz, elektrik şirketimiz, telekomumuz gibi doğal gaz gibi sorunu olan ya da gereken çalışmalar varsa onları da içeren bir anlayış içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hem vatandaşımızı trafikten alı koymadan kısa sürede yapmaya, hem de özen göstererek gerçekten Büyükşehir'imize, Kayseri'mize yakışır bir anlayış içerisinde çalışmalarımızı yapıyoruz. Şu anda görüldüğü gibi yan taraf yapılmış bitmiş durumda. Toplamda 6 bin ton buraya asfalt serilmiş olacak. Yaklaşık 20 milyon TL'lik de bir altyapı bölge çalışması ile sonuçlanmış olacak" diye konuştu. Büyükkılıç ayrıca, yol konforu ve standartlarının artması dolayısıyla sürücülere hız yapmamaları ve kurallara uymaları tavsiyelerinde bulundu.

Başkan Büyükkılıç, şehrin en aktif ana arterlerinde birisi olan ve Organize Sanayi Bölgesi'ne giden gelen araç sürücüleri başta olmak üzere tüm vatandaşların daha güvenli ve rahat ulaşım sağlamak için gerçekleştirdikleri çalışmaların verdiği sıkıntılardan dolayı da vatandaşlara özürlerini ileterek, çalışmaları kısa sürede tamamlama gayretinde olduklarını da bildirdi.

Başkan Büyükkılıç'a inceleme esnasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal ve daire başkanları da eşlik etti.

24 saat esasına göre yapılan çalışmalarda 6 bin ton asfalt serimi gerçekleştiriliyor

Kartal Kavşağı'ndan Şehir Mezarlığı ve Organize Sanayi Bölgesi istikametine ulaşım sağlanan gün içinde binlerce aracın geçiş yaptığı Şehit Tarık Koçoğlu Bulvarı'nın, Necip Fazıl Bulvarı ile Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarı arasındaki kesiminde yürütülen asfalt yenileme ve altyapı çalışmalarında, kullanım ömrünü tamamlamış olan asfalt tabakası ve altındaki altyapı hatları yenilenirken, eski kaplama freze makineleri yardımıyla sökülerek ikincil yollarda kullanılmak üzere başka alanlara naklediliyor. Yeni altyapı hat yapım çalışmalarının tamamlanmasına müteakip toplam 6 bin ton sıcak asfalt serimi gerçekleştiriliyor.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından 24 saat esasına göre gece-gündüz kesintisiz devam eden çalışmalar kapsamında, geliş gidiş toplam 2.5 km yol, 5 gün içerisinde altyapısı ile birlikte yenilenerek kullanıma hazır hale getirilecek.

Çalışma kapsamında, altyapı ile birlikte yaklaşık 20 milyon TL'lik yatırım vatandaşların hizmetine sunulmuş olacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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