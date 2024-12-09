Başkan Büyükkılıç\'tan başsağlığı mesajı

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde meydana gelen helikopter kazasında şehit olan ve Kayserili Tuğgeneral İsa Baydilli'nin de aralarında olduğu 6 asker için Türk milletine ve şehit ailelerine başsağlığı diledi. Başkan Büyükkılıç, "6 şehidimiz var. Her birine Allah'tan rahmet diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Büyükşehir Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda Büyükkılıç başkanlığında gerçekleşti. Meclis toplantısı öncesi konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde Kara Havacılık Okulu'na ait helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 6 asker için başsağlığı diledi. Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Başkan Büyükkılıç, Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Kayserili Tuğgeneral İsa Baydilli'nin de şehit olduğunu kaydederek, "Bugün maalesef acı bir haberle karşılaştık. 6 şehidimiz var. Her birine Allah'tan rahmet diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Ailelerine ve milletimize Mevla'm sabırlar versin. Şehitlerimizden biri de Pınarbaşı'mızdan Çukuryurt köyümüzden İsa Baydilli Tuğgeneralimiz" dedi.

Büyükkılıç, meclis üyeleri ve meclisi takip edenlerden de şehitlere Fatiha okunmasını rica etti. - KAYSERİ