Başkan Büyükkılıç\'tan Dünya Çiftçiler Günü\'nde 1 milyar TL\'lik güçlü mesaj

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Üreticiyi sırtımızda taşımayı boynumuzun borcu biliyoruz. 6 yılda tarım ve hayvancılığa verdiğimiz 1 milyar TL'lik destekle Türkiye'de örnek bir belediye haline geldik" diyerek, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, son altı yılda tarım ve hayvancılık sektörüne verdiği 1 milyar TL'lik destekle, Türkiye'de bir belediye tarafından gerçekleştirilen ilk ve en büyük desteği sağladı. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yönetiminde, şehri tarımsal üretimde sürdürülebilir ve bağımsız bir kent haline getirmek için atılan adımlar hızla devam ediyor.

"Tüm çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutluyorum"

Kayseri'nin tarımın da merkezi haline gelme yolunda emin adımlarla ilerlediğini kaydeden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Üreticimizi sırtımızda taşımak boynumuzun borcudur. Biz bu anlayışla çalışıyoruz. Tohumdan hasada, araç gereç ve ekipmandan eğitime, pazarlamaya, tesise kadar her alanda üreticimizin yanındayız. Tarım ve hayvancılıkta verdiğimiz 1 milyar TL'lik destekle Türkiye'de örnek olduk. Tüm çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü gönülden kutluyorum."

Kayseri Türkiye'de ilk sıralarda

Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin 621 bin 858 hektar tarım arazisiyle Türkiye'nin tarım alanında önemli şehirlerinden biri olarak dikkat çektiğini, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile yaptığı iş birlikleri ve hayata geçirdiği projelerle, şehri bitkisel üretimde ilk on içerisindeki ürün sayısını 18'den 24'e çıkarmayı başardıklarını kaydetti.

Kayseri'nin, aspir, çavdar, çerezlik kabak ve kimyon üretiminde Türkiye birincisi olurken, tarım ve gıda ürünleri ihracatında 21 yılda 12 katlık artış sağladığına dikkat çeken Büyükkılıç, son altı yılda tarım ve hayvancılıkla ilgili verdikleri 1 milyar TL'lik destek ile Türkiye'de örnek olduklarını söyledi.

6 yılda 3 bin 992 ton tohum dağıtıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın büyük önem verdiği tarım ve hayvancılık alanında son 6 yılda çiftçilere toplam 3 bin 992 ton tohum dağıtarak, tarımsal kalkınmaya önemli bir katkı sağladı.

Büyükşehir tarımda çığır açıyor: Tohumdan mazota, ekipmandan suya destek

Büyükşehir Belediyesi, 14 milyon 170 bin TL'lik yatırım ile toplam 4220 adet arılı kovan dağıtırken, çiftçilere gübre, ilaç, mazot, makine ve ekipman desteği gibi pek çok alanda yardımcı oldu. Kayseri'deki çiftçilere 60 ton kapasiteli kantar alımı yapılarak tarımsal ölçüm ve ticaretin gelişmesine katkı sağlanırken, Kayseri'deki hayvancılık işletmelerinin su tüketiminin yüzde 50'si karşılanarak, önemli bir su verimliliği sağlandı. Bu projeyle, 10 bin 345 hayvancılık işletmesi daha sürdürülebilir şekilde suya erişim sağladı.

Kırsalda yaşamı güçlendiren projeler

Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınma projelerine büyük önem veriyor. Bu kapsamda son altı yıl içinde 215 aileye 4 bin 300 küçükbaş hayvan, 1000 aileye 10 bin ferik tavuk dağıtımı sağlandı.

Ayrıca, Kayseri'de manda varlığının ıslahı amacıyla Kayseri Manda Yetiştiricileri Birliği üyelerine 100 adet damızlık erkek manda dağıtımı yapıldı.

Sulama altyapısında güçlü adımlar

Son altı yıl içinde 145 sulama tesisi inşa edilerek 110 bin dekar arazi sulamaya açıldı. 9 bin adet sac sıvat, 231 adet hayvan içme suyu tesisi, 96 adet beton sıvat, 22 adet membran ve kil kaplamalı hayvan içme suyu göleti bakımı ve kepçe kiralama çalışmaları yapıldı.

Ayrıca, üretilen projeler ile 75 adet içme suyu sondaj kuyusu açıldı ve içme suyu şebeke hattı ile su deposu yapımı gibi projelerle altyapılar güçlendirildi.

Modern ekipman ve yeni tesisler üreticinin hizmetinde

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, çiftçilerin üretim süreçlerini daha verimli hale getirecek çeşitli modern tarım makineleri ve ekipmanlarını hizmete sundu. Bu ekipmanlar arasında, anıza ekim mibzeri, sabit selektör, taş toplama makinesi, katı gübre dağıtma makinesi ve kompost karıştırma makinesi yer alıyor. Ayrıca, 10 bin metrekare alanda Ay çekirdeği Kurutma Tesisi yapılarak tarımsal üretimin kalitesi arttırıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kuraklığa dayanıklı tohum yaygınlaştırma projesi, tıbbi aromatik bitki üretimi geliştirme projeleri, coğrafi işaretli gilaburu fidan üretim serası gibi projelerle tarımın geleceği için önemli adımlar attı.

Ayrıca, Mera Islahı Projesi kapsamında bin kilogram tohum alınarak ekimi gerçekleştirildi ve 600 dekar araziye mera vasfı kazandırıldı.

Kayseri tarımda Türkiye'ye örnek oluyor

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın liderliğinde, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarımda uyguladığı çağdaş ve sürdürülebilir projelerle Türkiye'ye örnek olmaya devam ediyor. Kayseri, tarımsal üretimde kendi kendine üreten, teknolojiyi ve sürdürülebilirliği ön planda tutan bir şehir olma yolunda hızla ilerliyor. - KAYSERİ