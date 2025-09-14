Başkan Büyükkılıç\'tan Özel Çocuklara Hamburger Yapım Etkinliği

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç, Türkiye'nin en kapsamlı engelsiz yaşam merkezlerinden biri olan Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nde özel çocuklara yönelik düzenlenen hamburger yapımı etkinliğine katıldı.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç liderliğindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerini sergilemeyi ve özel bireylerin gönüllerinde apayrı bir yerde durmayı sürdürüyor. Bu çerçevede, Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever Özderici ailesi iş birliğinde Türkiye'nin en kapsamlı engelsiz yaşam merkezlerinden biri olarak hayata geçirilen ve yaklaşık 4 yıldır şehrin özel yavrularını ağırlayan Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nde özel çocuklara yönelik hamburger yapımı etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte katılan Başkan Büyükkılıç'a Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mücahid Soyak, İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Erkan Küp ve Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi eğitmenleri eşlik etti. Büyükkılıç, merkezde özel çocuklar tarafından alkışlar ve hoş geldiniz sözleri eşliğinde coşkulu bir şekilde karşılandı. Özel çocukların bu sıcak ve samimi karşılamasına aynı sıcaklık ve samimiyetle karşılık veren Başkan Büyükkılıç, etkinlik boyunca özel çocukların her biri ile yakından ilgilendi. Büyükkılıç, etkinlikte özel çocuklarla birlikte hamburger yaparak, çocukların kendi yaptıkları hamburgerleri yedikleri esnada onlara ayran ikram etti.

Etkinlikte çocukların heyecan ve neşesini paylaşan Başkan Büyükkılıç, "Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'mizin özel öğrencilerine özel ortam, özel tatlar, kendin pişir kendin ye anlamında keyifli bir etkinlik düzenledik. Gençlerimizin en çok sevdiği hamburgeri yavrularımız kendileri yapıp, yiyorlar. Bu tür etkinliklerle çocuklarımızın sosyal amaçlı rahatlamaları, güven oluşturması, bir ilgi ortamı içerisinde bu çalışmalara katkı sağlaması bizim için de önem arz ediyor. İnşallah bu tür etkinlikleri sık sık yapalım" diye konuştu.

Çocuklar büyük bir heyecan ve mutlulukla kendi yaptıkları hamburgerleri afiyetle yerken, Başkan Büyükkılıç'a ikramda bulunmayı da ihmal etmediler. Tüm masumlukları ve güler yüzleri ile Büyükkılıç'a sarılan özel çocuklar, etkinlikten dolayı teşekkürlerini de ileterek farklı lezzetler de yapabilecekleri etkinlikler istediklerini de belirttiler. - KAYSERİ