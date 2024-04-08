Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Ramazan Bayramı Mesajı Yayımladı

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Büyükkılıç, "Bayramımız, vatanımız, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için sağlığa, barışa, huzura ve esenliğe vesile olsun" dedi.

Ramazan Bayramı mesajında birlik, beraberlik mesajı veren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif ayının ardından Rabbime bizleri sağlık ve afiyet içinde bir Ramazan Bayramı'na daha kavuşturduğu için hamd ediyorum. Bayramımız, vatanımız, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için sağlığa, barışa, huzura ve esenliğe vesile olsun" diye konuştu. Bir taraftan Ramazan'ı uğurlamış olmanın hüznü, diğer taraftan da bayrama ulaşmanın sevincinin kalpleri doldurduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç; "Rabbimiz bu bayram, gönüllerimizi yumuşatsın, aynı zamanda kırgınlıkları gidersin, küskünlerin barışması için de fırsat sunsun inşallah. Bu vesile ile annelerimiz, babalarımız, akrabalarımızın yanı sıra, yetimleri, öksüzleri, şehit çocuklarını ziyaret etmeyi, onların da gönüllerini almayı lütfen ihmal etmeyelim" ifadelerinde bulundu. Büyükkılıç, mesajında bayramları birliği, beraberliği güçlendirecekleri, kardeşliği yenileyecek bir gün olarak gördüklerini vurgulayarak, şunları söyledi;

"Şehitlerimizin anne ve babaları, eşleri ve çocukları ile kıymetli yakınlarının özellikle bayramlarını tebrik ediyor, sağlıklı, huzurlu daha nice bayramlar diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, Ramazan Bayramı'nın milletimiz ve İslam alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, sevgi, mutluluk, esenlik ve sağlık getirmesini temenni ediyorum."

Başkan Büyükkılıç, "Vatandaşlarımızla birlikte yurtdışında yaşayan kardeşlerimizin, soydaşlarımızın ve tüm Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Rabbimden hepimizi bundan sonraki bayramlara huzurla kavuşturmasını diliyorum. Bayramınız mübarek olsun" dedi. Büyükkılıç, bayram ziyareti için şehre gelen, şehir dışına çıkacak olan ve şehirde bulunan vatandaşlardan trafik kurallarına uyma noktasında hassasiyet göstermelerini de temenni etti. - KAYSERİ