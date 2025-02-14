Başkan Büyükkılıç'tan Spor AŞ sporcularına altın tebrik - Son Dakika
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Başkan Büyükkılıç'tan Spor AŞ sporcularına altın tebrik

Başkan Büyükkılıç\'tan Spor AŞ sporcularına altın tebrik

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2025 Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonası müsabakalarında 3 altın, 5 bronz madalya kazanan Spor A.Ş. sporcularını tebrik etti.

14.02.2025 10:18  Güncelleme: 10:21
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2025 Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonası müsabakalarında 3 altın, 5 bronz madalya kazanan Spor A.Ş. sporcularını tebrik etti.

Altın Bayrak' ödüllü 2024'ün En İyi Avrupa Spor Şehri Kayseri'de, Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., sportif başarılarını hızla artırmaya devam ediyor.

Sporun ve sporcunun dostu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, " Yalova'da düzenlenen TÜGVA Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek 2025 Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonası gençler müsabakalarında Spor A.Ş. sporcularımız 3 altın, 5 bronz madalya kazanarak bizleri gururlandırdı" dedi.

Sporcuları tebrik eden Başkan Büyükkılıç, "Bu anlamlı organizasyonda madalyaları toplayan Spor A.Ş.'mizin başarılı antrenörlerimizi ve değerli sporcu yavrularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

Kayseri Büyükşehir Okçuluk Takımı, Türkiye Rekoru Kırdı

Öte yandan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, 2025 Salon Okçuluk Federasyon Kupası'nda eleme turunda 237 puan ile Türkiye rekorunu kırarak büyük bir başarıya imza attı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., 2025 Salon Okçuluk Federasyon Kupası'nda Makaralı Yay U21 Erkek Takımı ile tarihi bir başarıya imza atarak, eleme turunda 237 puan ile Türkiye rekorunu kırdı. Bu rekor, Kayseri'nin spor alanındaki iddiasını ve yetenekli sporcularını bir kez daha gözler önüne serdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları Yunus Emre Arslan, Onur Semi Tetik ve Seyit Hasarpa'nın yer aldığı Makaralı Yay U21 Erkek Takımı, 20-24 Ocak tarihleri arasında düzenlenen turnuvada Türkiye'de yeni bir rekor kırarak tüm dikkatleri üzerine topladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehri en iyi şekilde temsil eden sporcuları ve antrenörler Emre Çömez ile Furkan Dernekli'yi tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, kentin sporundaki öncü rolünü bir kez daha pekiştirdi. Spor A.Ş. sporun her dalında elde ettiği başarılarla, Türkiye'deki diğer şehirler için de örnek teşkil etmeye devam ediyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Memduh Büyükkılıç, Türkiye, Kayseri, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç'tan Spor AŞ sporcularına altın tebrik - Son Dakika

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