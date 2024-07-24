Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti Grup Toplantısı'na katıldı - Son Dakika
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti Grup Toplantısı'na katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti Grup Toplantısı\'na katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitaplarını gerçekleştirdiği AK Parti Grup Toplantısı'na katıldı.

24.07.2024 13:37  Güncelleme: 13:39
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitaplarını gerçekleştirdiği AK Parti Grup Toplantısı'na katıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gerçekleştirilen toplantıya Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkan Vekili Hasan Nuri Kuş, AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar ve AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanı Hayri Danacı ile parti teşkilatı katıldı.

AK Parti Grup Toplantısı'nda hitaplarını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı konuşmada, "Buradan AK Parti'nin ülkeye hizmet mücadelesine omuz veren tüm partililere, vatandaşlarıma selamlarımı iletiyorum. Grup toplantımıza heyecan katan kardeşlerimize hoş geldiniz diyorum" ifadelerini kullandı.

Tüm şehirlere selam ve sevgilerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kabine olarak biz de hizmetlerimize ara vermeden, ülkemiz ve milletimiz için koşturmaya devam edeceğiz. Türkiye'yi büyütmek, ülkemizi hedeflerine bir adım daha yakınlaştırmak için mücadelemizi sabırla sürdüreceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun" dedi.

AK Parti Grup Toplantısı'na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ise toplantının hayırlara vesile olmasını temenni ederek, "AK Parti'mizin Grup Toplantısı'nda Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkemizin geleceğine yönelik konuşmasını dinledik. Güçlü irade ve halkıyla iç içe olan bir anlayışla durmak yok, koşmaya devam" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti Grup Toplantısı'na katıldı - Son Dakika

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