Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kartal Kavşağı\'nda yeni proje hayata geçiriyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, teknik ekibi ile birlikte şehrin en önemli ulaşım koridorları üzerinde yer alan Kartal Kavşağı'nda planlanan projeyi masaya yatırdı. Başkan Büyükkılıç, "Son rötuşları yapmak suretiyle projeyi hayata geçirecek şekilde değerlendirmemizi yaptık" dedi.
Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla günde 120 bin aracın geçtiği, pik saatlerde saatte zaman zaman 8 bin 500 aracın geçiş yaptığı Kartal Kavşağı'nda yeni projeyi hayata geçiriyor. Bu kapsamda, Başkan Büyükkılıç, ekibiyle birlikte Kartal Kavşağı'nda transit trafik akışının sağlanarak trafik sorunlarının çözüme kavuşturulacağı proje ile ilgili toplantı gerçekleştirdi.
Başkanlık makamında gerçekleşen toplantıya Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman ve Ali Hasdal, daire başkanları, KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan, projeyi hazırlayan firma yetkilileri ve müdürler katıldı.
Kurmaylarıyla birlikte bu önemli projeyi masaya yatıran Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, proje ile ilgili bir brifing de aldı.
Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, "Kartal Kavşağı'mız ile ilgili çalışmaları, ilgili projeleri çizen firmamız ve Kayseri Büyükşehir Belediyemizin teknik heyeti ile yapıyoruz. Hep beraber son rötuşları yapmak suretiyle projeyi hayata geçirecek şekilde değerlendirmemizi yaptık" dedi.
"İnşallah Kamuoyuna Sunacağız"
Projeyi kamuoyuna sunacaklarını ifade eden Büyükkılıç, "Simülasyonunu izledik, inşallah kamuoyuna sunacağız. Bu proje bu aşamaya gelinceye kadar çok değişik alternatifler üzerinde 8 farklı proje üzerinde çalışıldı. En fizibil olan, en kullanışlı olan, ışığı görmeden insanların rahatlıkla Talas bölgemizden, şehir merkezimizden, Erciyes tarafından, Kartal Kavşağı tarafından gelen 8 kesimi ilgilendiriyor" diye konuştu.
Kartal Kavşağı ve kavşağa akış sağlayan, bölgedeki diğer kavşakları kullanan araç sayılarına da değinen Başkan Büyükkılıç, "Değişik saatlerde yapılan ölçümlerde tam ana kavşaktan 120 bin civarında araç geçiyor. Erciyes Üniversitemizin önündeki 2 kavşak dahil, Kartal Kavşağı diye bilinen bölge dahil, Erciyes Dağı'mıza giden kavşak dahil, sonrasında Tacettin Bulvarı'ndan geçen kavşak dahil 5 kavşağı içeren bir projeden söz ediyoruz. Sadece bir kavşak değil. Dün konuşup bugün yapılacak bir projeden de söz etmiyoruz" diye konuştu.
"Kayseri'miz, Her Çalışmada En Güzeline Layık"
Büyükkılıç, Kartal Kavşağı projesinde sürecin tamamlandığını ve seçimin ardından yapılacak en önemli proje olduğunu kaydederek, şunları söyledi:
"Kredisi hazır, projesi hazır, kamuoyunu da bilgilendireceğiz ve Allah'ın izniyle süreç tamamlanmış durumda. Seçimden sonra ilk yapacağımız en önemli projelerimizden birisi. Şehitlik bölgemizdeki, şehitlerimizi de rahmetle anarak, Kartal Kavşağı'mız böylece gündemden çıkmış olacak. En kısa sürede bu işi yapan, bilen uzmanlarla görüşerek Kayseri'mizin bizi seven, güvenen, seçen güzel insanlarına hem hizmet etmek hem onları mağdur etmeden süreci tamamlamak amacıyla çalışmalarımızı arkadaşlarımızla hep beraber yeniden değerlendirdik. Yapılan çalışmalar hayırlı olsun, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Kayseri'miz, her çalışmada en güzeline layık."
Kartal Kavşağı bölgesindeki proje kapsamında kavşaklarda altgeçit, hemzemin ve üstgeçit olacak şekilde katlı kavşak planlaması ile transit trafik akışının sağlanarak trafik sorunlarının çözüme kavuşturulması amaçlanıyor. - KAYSERİ
Son Dakika › Yerel › Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kartal Kavşağı'nda yeni proje hayata geçiriyor - Son Dakika
Türkiye'nin serbest bölgeler dahil toplam makine ihracatı ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 azalarak 2,1 milyar dolara geriledi. Makine İhracatçıları Birliği'nden (MAİB) yapılan açıklamaya göre makine ihracatı, 2024 yılına miktar bazında 7 bin ton, değer bazında 50 milyon dolar gerilemeyle başladı.
Emre Dorman'ın Ramazan ayında TV8 ekranlarında program yapacak olmasına kızan Cübbeli Ahmet Hoca, Acun Ilıcalı'ya dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Cübbeli, "Dini inkar eden Emre Dorman'ı TV 8'de din adına iftarda ve sahurda konuşturması, Acun Ilıcalı'nın karşısına ahirette çıplaklıktan daha büyük bir ceza olarak çıkacaktır" dedi.
Aralık sonunda özel sektör tarafından sağlanan yurt dışı toplam kredi borcu 6.5 milyar dolar artarak, 164.4 milyar dolara ulaştı. Vadeye göre bir yıl içinde yapılacak anapara ödemeleri toplam tutarı ise 49.3 milyar dolar oldu.
ALF Araştırma Şirketi'nin yaptığı ankete göre, CHP'nin İzmir Büyükşehir adayı Cemil Tugay yüzde 40,7 oy alırken, AK Parti'nin Büyükşehir adayı Hamza Dağ yüzde 32,3 oy aldı. Ankette CHP ve AK Parti'yi İYİ Parti, DEM Parti ve Zafer Partisi takip etti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'daki maden faciasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bayraktar, "9 kardeşimizi arıyoruz. Kardeşlerimizin 3'ünün bir lokasyonda 6'sının diğer lokasyonda olduğunu tespit ettik. Bugün yeni bir faza geçiyoruz. Toprak yığınını kaldırma ile ilgili planlama aşamasına geçiyoruz" diye konuştu. Öte yandan faciayla ilgili soruşturma kapsamında 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Belediye ve İl Özel İdare Mimarları Mühendisleri Derneği, 696 sayılı KHK ile getirilen belediye şirket işçiliğine karşı eşit işe eşit ücret ve norm kadro talebi için hükümete çağrıda bulundu.
Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kayması sonucu toprak altında kalan 9 işçinin isimleri belirlendi. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken, yetkililer aileleri sürekli bilgilendiriyor ve dayanışma içinde bu zor zamanları aşacaklarını belirtiyor.
Dolar/TL, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 30,8210 seviyesinden işlem görüyor. Dolar/TL, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 30,8210'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 33,1730, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kaybıyla 38,8080 seviyesinde bulunuyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?