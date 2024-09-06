Başkan Büyükkılıç, toplu sünnet şölenine katıldı - Son Dakika
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Başkan Büyükkılıç, toplu sünnet şölenine katıldı

Başkan Büyükkılıç, toplu sünnet şölenine katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valiliği ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün düzenlediği toplu sünnet şölenine katıldı. Ailelerin mutluluğuna ortak olan Başkan Büyükkılıç, sünnet çocuklarına da hediye verdi.

06.09.2024 14:46  Güncelleme: 14:49
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valiliği ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün düzenlediği toplu sünnet şölenine katıldı. Ailelerin mutluluğuna ortak olan Başkan Büyükkılıç, sünnet çocuklarına da hediye verdi.

Gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerini kentteki kamu kurum kuruluşlarını ve Sivil Toplum Kuruluşları ile dayanışma içerisinde sergileyen Büyükkılıç, yediden yetmişe tüm Kayserililerin gönlüne dokunmaya ve onların gönlüne dokunan projelere destek vermeye ayrı bir özen gösteriyor.

Bu kapsamda Başkan Büyükkılıç, Kayseri Valiliği ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün sosyal yardım alan ailelerin çocukları için düzenlediği toplu sünnet şölenine katıldı.

Düzenlenen Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü Toplu Sünnet Şöleni'ne, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra Kayseri Vali Yardımcısı Şenol Esmer, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, Vakıflar Bölge Müdürü Murat Seçilir, siyasi parti temsilcileri, Klasik Otomobilciler Derneği üyeleri, hayırseverler, sünnet olan çocuklar ve aileleri katıldı.

Toplu sünnet şöleninde katılımcılara hitap eden Başkan Büyükkılıç, anlamlı çalışmadan dolayı Vakıflar Bölge Müdürlüğü yöneticilerini tebrik ederek, programda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Büyükkılıç, çocukları sevindirmek ve onların gönlünde taht kurmak ve bir vakfın vakfiyesindeki şartı yerine getirmenin önemli olduğuna değinerek, "Bu güzel çalışma yapılmış, ihtiyaç sahibi yavrularımızın gönlünde yer edilmiş. Ben de yavrularımıza geçmiş olsun diyorum. Değerli aileler, mürüvvetini de göresiniz" dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı da, "Yavrularımızın her birini alınlarından öpüyorum. Bu güzel faaliyete vesile olan Vakıflar Bölge Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum. İnşallah bu güzel yavrularımızın ilerde de vatana, millete, dini İslam'a, ezanına, bayrağına saygılı, faydalı, memleketine katkı sağlayan fertler olarak yetiştiklerini niyaz ediyoruz" diye konuştu.

Vakıflar Bölge Müdürü Murat Seçilir de Başkan Büyükkılıç ve protokol üyelerine destek ve katılımlarından dolayı teşekkür ederek, Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün çalışmaları hakkında bilgiler aktardı. Seçilir, "Bugün ise 528 yıllık Sultan 2. Beyazıt Vakfiyesi hayır şartı gereğince çocuklarımızın sünnet programını gerçekleştiriyoruz. Hayırlara vesile olmasını temenni eder, emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Büyükkılıç, sünnet çocuklarına hediyeler takdim etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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