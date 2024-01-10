Başkan Büyükkılıç ve Hulusi Akar, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti\'ni ziyaret etti

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, milletvekilleri ve ilçe belediye başkanlarıyla birlikte Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ederek basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Gazeteciler Cemiyeti Tesisleri'nde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gerçekleşen nezaket ziyaretinde TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve üniversite rektörleri katıldı.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Metin Kösedağ ve kentte görev yapan basın mensupları ile bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, basının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, burada yaptığı konuşmada, "Biz buraya her geldiğimizde, ziyaret ettiğimizde böyle samimi, iç içe, önce Kayseri'miz olmak üzere ülkemizin sorunlarını, işlerini konuşma, görüşme fırsatımız oluyor, karşılıklı hasbihal etme imkanımız oluyor. Bunlar bizim için çok önemli ve değerlidir" diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç ise tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak, "TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekilimiz Sayın Hulusi Akar, AK Parti İl Başkanımız, milletvekillerimiz ve ilçe belediye başkanlarımızla birlikte 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ederek, gece gündüz demeden haber peşinde koşan gazetecilerimizin bu önemli günlerini kutladık" dedi.

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ da Akar ve Başkan Büyükkılıç ile tüm misafirlere teşekkürlerini iletti. - KAYSERİ