Başkan Büyükkılıç, Yaz Okulu'ndaki Öğrencileri Ziyaret Etti - Son Dakika
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Başkan Büyükkılıç, Yaz Okulu'ndaki Öğrencileri Ziyaret Etti

Başkan Büyükkılıç, Yaz Okulu\'ndaki Öğrencileri Ziyaret Etti
24.07.2025 11:12  Güncelleme: 11:14
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Talas Sosyal Yaşam Merkezi'nde yaz okuluna katılan öğrencilerle buluşarak eğitim ve sosyal gelişim üzerine vurgu yaptı. Yaz dönemi faaliyetleri ile çocuklara öğrenme ve eğlenme imkanı sunuluyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Talas Sosyal Yaşam Merkezi'ni ziyaret ederek yaz okuluna katılan öğrencilerle bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, eğitimin yanı sıra değerler eğitimi ve sosyal gelişimin önemine vurgu yaptı.

Büyükşehir belediyesinin, KAYMEK, Spor A.Ş. ve Sanat Akademisi gibi birimlerinin desteğiyle hayata geçirdiği yaz dönemi faaliyetleri, çocuklara hem eğlenme hem de öğrenme fırsatı sunuyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yaz tatilini verimli geçirmek isteyen öğrenciler için Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen yaz okulu kapsamında Talas Sosyal Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti. Merkezdeki sınıfları tek tek gezerek öğrencilerle sohbet eden Başkan Büyükkılıç, verilen eğitimler hakkında bilgi aldı. Büyükkılıç ziyaretinde bu faaliyetlere dikkat çekerek, çocukların eğitim, spor ve sosyal gelişim alanlarında desteklendiğini belirtti. Ziyaret sırasında öğrencilerle samimi bir atmosferde bir araya gelen Başkan Büyükkılıç; "Yaz Okulu'nda değişik derslerimizde eğitim gören yavrularımızın hem yaz tatilini eğlenceli bir şekilde geçirmeleri hem de bir şeyler öğrenmeleri amacıyla kurslar veriyoruz. Gerek eğitim, gerek spor, gerekse sosyal boyutuyla şehrimizi tanıma yönleriyle yavrularımızda güven oluşturuluyor. Değerler eğitimi de almak suretiyle vakitlerini değerlendiriyorlar. Velilerimizden memnuniyeti söz konusudur" ifadelerini kullandı. Çocuklarla yakından ilgilenen ve bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Büyükkılıç, öğrencilere nasihatlerde de bulunarak, şunları söyledi;

"Ya öğrenen ol, ya öğreten ol. İnsanın kendisini geliştirmeye, öğrenmeye her zaman ihtiyacı var. Eğitim önemli, sizleri tebrik ediyorum, buraya gelip, güven duyduğunuz için, bizler de sizlere ve velilere layık olma yönünde gayret gösteriyoruz. Hem tatilinizi değerlendiriyor hem bir şeyler öğreniyor hem de sosyalleşiyor, yeni arkadaşlar ediniyorsunuz."

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, her yaz olduğu gibi bu yıl da çocuklara yönelik sunduğu eğitim ve sosyal etkinliklerle hem ailelerin hem de öğrencilerin takdirini toplamaya devam ediyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç, Yaz Okulu'ndaki Öğrencileri Ziyaret Etti - Son Dakika

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