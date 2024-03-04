Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Yetim Kardeşler Çocuk Şenliği\'ne Katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte Kayseri Motor Spor Kulübü ve Yetim Yürekler Gülsün Derneği tarafından düzenlenen Yetim Kardeşler Çocuk Şenliği'ne katılarak, yetim çocukların eğlencesine ortak oldu. Şenlikte, Başkan Büyükkılıç'ın 'sizleri seviyoruz' dediği minikler, 'biz de sizi seviyoruz başkanım' sözleri ile Büyükkılıç'a sevgilerini ifade ettiler.
Kayserililerin uğrak yeri olan 1 milyon 260 bin metrekarelik Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde yer alan 60 bin metrekarelik etkinlik çayırında düzenlenen Yetim Kardeşler Çocuk Şenliği'ne Başkan Büyükkılıç ve eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç'ın yanı sıra AK Parti Kayseri İl Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyeleri, Yetim Yürekler Gülsün Derneği Temsilcisi Güray Hasçizmeci ve dernek gönüllüsü vatandaşlar, Kayseri Motor Spor Kulübü üyeleri ile yetim çocuklar katıldı.
Şenlikte açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, "Yetim yavrularımızı millet bahçemizin içerisindeki etkinlik çayırımızın üzerinde buluşturmak suretiyle hep beraber onlarla birlikte eğlenmeye, keyifli bir ortam oluşturmaya, onları hediyelerimizle sevindirmeye, değişik etkinliklerle gönüllerinde yer etmeye özen gösteriyoruz" dedi.
Büyükkılıç, yetimleri emanet olarak gördüklerini ifade ederek, "Tabi onlar bizim için önemli, bize emanet, onların sevinci bizim sevincimiz. Keyifli bir ortam oluşturduğumuza inanıyoruz. Aynı zamanda bu yavrularımızın her birinin yerli ve milli anlayış içerisinde, İstiklal Marşımızı söylemek için adeta yarıştıklarını gördük. Bunlar da bizi gururlandırıyor. Bir yavrumuzda Kudüs'le ilgili bir şiirimizi okudu" diye konuştu.
İsrail'in Gazze'de uyguladığı zulme dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, şunları söyledi:
"Yetimlerle biz ilgileniyoruz ama 10 binlerce yetim kalıyor. Milyonlarca insan topraklarından adeta soykırıma uğrayarak sürülüyor, yok ediliyor ve vicdanlar sızlamıyor. İnsanlığın bittiği bir noktada durduğunu hep beraber görüyoruz. Bu güzel ülkemizde biz yetimlerimize sahip çıkarken başkaları da adeta yetim bırakmak için çabalıyor. O açıdan birliğin, beraberliğin, dayanışmanın yanında, haklı olmanın yanında güçlü olmamız lazım. Birliğimizi, beraberliğimizi korumamız lazım. Teknolojiyi göz ardı etmeden ülkemizi de geliştirmemiz lazım. İnsanlığa mesaj vermemiz, örnek olmamız lazım. Beşikteki yavruları, hastanedeki insanları, ekmek kuyruğundaki insanları bombalayan Siyonist İsrail adeta insanlığın yüz karası. İnsanlıkla onların alakası olmadığını, vicdanın onlarda söz konusu olmadığını görüyoruz."
"Bu güzel yavrularımıza da güzel bir gelecek hazırlamak için gayret ediyoruz"
Büyükkılıç, yetim çocuklara güzel bir gelecek hazırlamak için yanlarında yer almaya gayret ettiklerini belirterek, "Bu güzel yavrularımıza da güzel bir gelecek hazırlamak için onların elinden tutarak, onlara anne, onlara baba olarak, büyükleri olarak en güzel şekliyle birlik, beraberlik içerisinde yanlarında yer almaya gayret ediyoruz. Sizleri seviyoruz" ifadelerini kullandı.
Minikler de Başkan Büyükkılıç'a 'Biz de sizi seviyoruz başkanım' diyerek karşılık verdiler.
Büyükkılıç'a desteklerinden dolayı teşekkür eden Yetim Yürekler Gülsün Derneği Temsilcisi Güray Hasçizmeci ise "Çok teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Aramıza katıldınız. Millet bahçesinde yaptığımız bu organizasyon için büyükşehir belediyesine, başkanımıza teşekkür ediyoruz. Kayseri Motor Spor Kulübü, Yetim Yürekler Gülsün Derneği beraber yaptık. Başkanımızın da aramızda olması, çocuklarımızla tanışmış olması bizi çok mutlu etti. İnşallah başka organizasyonlarda yine görüşmek isteriz" şeklinde konuştu.
Başkan Büyükkılıç da "İyi ki varsınız" diyerek Hasçizmeci'ye teşekkür etti.
Şenlikte miniklerin ilgisi ve sevgisi ile karşılaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yetim çocuklarla kucaklaşarak dernek gönüllüsü vatandaşlarla sohbet etti.
Yetim çocuklarla tek tek ilgilenen Başkan Büyükkılıç, stant başına geçerek pamuk şekeri sardı ve çocuklara ikram etti.
Şenlikte düzenlenen etkinlikte minikler İstiklal Marşını okurken, Büyükkılıç, gözyaşları içinde İstiklal Marşı'nı okuyan bir gence eşlik etti. Genci alkışlayarak tebrik eden Başkan Büyükkılıç, "Tebrik ediyoruz, alnından öpüyoruz. Senin gibi Türk gençleri olduğu sürece bayraklarımız da inmez, ezanlarımız da dinmez Allah'ın izniyle" dedi.
Çocuklar, Yetim Kardeşler Çocuk Şenliği'nde eğlenceli gösteriler ve oyunlarla doyasıya eğlenirken Büyükkılıç da onların coşkusuna ortak oldu. - KAYSERİ
Son Dakika › Yerel › Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Yetim Kardeşler Çocuk Şenliği'ne Katıldı - Son Dakika
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