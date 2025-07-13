Başkan Büyüksimitci: "Türkiye Cumhuriyeti tüm egemenlik yetkisini milletimizden almaktadır"

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci; 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesi ile bir açıklama yaparak, "Türkiye Cumhuriyeti tüm egemenlik yetkisini kayıtsız ve şartsız olarak milletimizden almaktadır. Demokrasimize yönelen her türlü saldırı dün olduğu gibi bugün de en sert şekilde karşılık bulacaktır" dedi.

Başkan Büyüksimitci açıklamalarında şu ifadelere yer verdi; "Her bakımdan bir dönüm noktası olan 15 Temmuz gecesi göstermiştir ki; hiçbir ihanet odağı, milli ruh ve demokrasi inancımız karşısında duramaz. Türkiye Cumhuriyeti tüm egemenlik yetkisini kayıtsız ve şartsız olarak milletimizden almaktadır. Demokrasimize yönelen her türlü saldırı dün olduğu gibi bugün de en sert şekilde karşılık bulacaktır. Türkiye demokrasisine ve hukuk devleti yapısına kasteden bu alçakça saldırıyı unutmadık ve unutmayacağız. Gücünü sandıktan, yetkisini milletten almayan bir idareyi asla meşru kabul etmeyiz. Demokrasi ve milletin iradesi dışında bir seçeneğe de boyun eğmeyiz. 15 Temmuz gecesi milletimizin gösterdiği direniş bunun en güzel örneğidir. Hain darbe teşebbüsüne o gece kararlılıkla karşı durduğumuz gibi, bundan sonra da tüm terör örgütlerine karşı devletimizin ve güvenlik güçlerimizin verdiği mücadelenin yanında olacağız. Bu vesile ile 15 Temmuz şehitlerimiz başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmetle ve şükranla yad ediyoruz. Bu şanlı direniş sürecinde gazilik mertebesine erişen kahramanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Yedi düvele göğsünü siper ederek, bu aziz vatanı yeniden vatan kılan necip milletimizi de şükranla ve saygıyla selamlıyoruz." - KAYSERİ