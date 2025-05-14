Başkan Candaroğlu\'ndan Sazlıdere Barajı ve Konut Projeleri Hakkında Açıklamalar

Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, " Sazlıdere Barajı'nın çevresine yapılması planlanan konutlar, tamamen İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımız için üretilen sosyal konutlardır. Bu konutlar, daha önce hak sahipliği belirlenen projelerdir" dedi.

Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Saraçhane'de düzenlenen İSKİ Genel Kurulu Toplantısı'nda Sazlıdere Barajı Havzasıyla ilgili tartışmalarla ilgili konuştu.

İBB'nin herhangi bir proje kazandırmadığını söyleyen Başkan Candaroğlu, "Merkezi hükümetimiz tarafından mevcut kaynakların yanında İstanbul için toplam kapasitesi 498 bin 24 milyon metreküp olan 10 adet yeni baraj yatırımı planlamıştır. Merkezi idaremiz tarafından yapılan yatırımlar dışında 2019 yılından sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul'a herhangi bir yeni içme suyu kaynağı maalesef ki kazandırılamamış ve dahi projelendirilmemiştir" dedi.

"Her defasında havzaları koruyacağını belirten İBB ve İSKİ, 2024 yılında ne kadar alan kamulaştırmıştı"

AK Parti ve CHP döneminde kamulaştırılan arazi hakkında bilgi veren Başkan Candaroğlu, "Bilindiği üzere İSKİ Havza Yönetmeliğine göre, mutlak koruma alanları, su kalitesi ve miktarının korunması amacıyla İSKİ tarafından kamulaştırılmaktadır. Kamulaştırmalar, özellikle barajlarımızın ve göllerimizin korunması açısından büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, AK Parti döneminde vatandaşlarımız mağdur edilmeden, koruma alanları kamulaştırılmış ve ağaçlandırılmıştır. Bilindiği üzere, mevcut İBB yönetimi her seferinde havza alanlarını koruduğunu ifade ederek geçmiş idareleri suçlamaktadır. Peki, şimdi verilere bakalım: Her defasında havzaları koruyacağını belirten İBB ve İSKİ, 2024 yılında ne kadar alan kamulaştırmıştır" şeklinde konuştu.

"2024 yılında mevcut İSKİ ve İBB Yönetimi 110 bin 400 metrekare alan kamulaştırılmıştır"

İBB Yönetiminin kamulaştırdığı alan hakkında bilgi veren Başkan Candaroğlu, "Merkezi hükümet tarafından 10 tane baraj, su kaynağımız planlandı. Burada toplam kapasitesi 498 bin 24 milyon metreküp, toplam su kaynaklarına oranıysa yaklaşık yüzde 30. Bu kaynakların korunması için kamulaştırmalara bakalım. 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı. AK Parti bir idare tarafından edilen o süreçte kamulaştırılan toplam alan. En düşük olduğumuz yıl, 2019 yılı. 523 bin 810 metrekare yer kamulaştırılmış. Buna rağmen 2024 yılında mevcut İSKİ ve İBB Yönetimi 110 bin 400 metrekare alan kamulaştırılmıştır" ifadelerini kullandı.

"Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 10 adet yeni baraj planlanmakta olup"

Sazlıdere Barajı'na yeni barajların yapılacağını söyleyen Başkan Candaroğlu, "Ayrıca, bugün tartışma konusu yapılan Sazlıdere Barajı, İstanbul'un tüm su rezervinin sadece yüzde 3'üne sahiptir. Oysa AK Parti hükümeti tarafından gerçekleştirilen Melen ve Yeşilçay su kaynakları projeleri sayesinde şehrin su ihtiyacının yaklaşık yüzde 80'i karşılanmaktadır. İstanbul'un su rezervini artırmaya yönelik olarak, biraz önce de ifade ettiğim gibi, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 10 adet yeni baraj planlanmakta olup, söz konusu barajlar tamamlandığında, Sazlıdere Barajı'nın tuttuğu su rezervinin yaklaşık 10 katından fazla bir su kaynağı sağlanmış olacaktır" diye konuştu.

"Sazlıdere Barajı'nın çevresine yapılması planlanan konutlar, tamamen İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımız için üretilen sosyal konutlardır"

Sazlıdere Barajı çevresine inşa edilen konutların insanları konut sahibi etmek olduğunu söyleyen Başkan Candaroğlu, "Sazlıdere Barajı'nın çevresine yapılması planlanan konutlar, tamamen İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımız için üretilen sosyal konutlardır. Bu konutlar, daha önce hak sahipliği belirlenen projelerdir. Tabii burada bir konuya değinmeden geçemeyeceğim. Az önce Sazlıdere'de yapılması planlanan sosyal konutlardan bahsettik ve bu konutların yapılış amacının dar gelirli vatandaşlarımızın konut sahibi olmasını sağlamak olduğunu çok iyi biliyoruz" cümlelerini kullandı. - İSTANBUL