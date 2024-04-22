Başkan Çerçioğlu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı\'nı kutladı

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(AYDIN) - Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Tüm çocuklarımızın ve milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Başta Ulu Önder'imiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunda yer alan ve bu özel günü çocuklara armağan eden tüm kahramanlarımızı bir kez daha saygıyla ve rahmetle anıyorum" dedi.

Başkan Çerçioğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Çerçioğlu'nun mesajı şöyle:

"Bundan tam 104. yıl önce Ulu Önder'imiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözleriyle Türk milletinin iradesini temsil eden, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu ilan eden Meclisi'miz kurulmuştur. Ulu Önder' imiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde eşit haklara sahip yurttaşlar olarak, bu büyük mirası yaşatmanın ve çocuklarımıza aktarmanın önemini biliyoruz. Özgürlük ve bağımsızlığımızın zafer tacı olan TBMM'nin kuruluşu, aydınlık yarınlarımızın teminatı çocuklarımıza en büyük armağandır.

Milli Mücadele'yi yöneterek bu ülkenin temel taşlarını döşeyen birçok kahramanın çıktığı ilk Meclis, olağanüstü şartların meclisidir. Bu anlamlı günde, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın gülümsemesi, umudu ve coşkusuyla dolu yarınlar için çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm çocuklarımızın ve milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Başta Ulu Önder'imiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunda yer alan ve bu özel günü çocuklara armağan eden tüm kahramanlarımızı bir kez daha saygıyla ve rahmetle anıyorum."