Başkan Çerçioğlu: "6 milyarlık yatırımı Aydın’a kazandırıyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Başkan Çerçioğlu: "6 milyarlık yatırımı Aydın’a kazandırıyoruz"

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Başkan Çerçioğlu: "6 milyarlık yatırımı Aydın’a kazandırıyoruz"
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın’a yeni yapılacak olan yatırımla ilgili açıklamada bulunurken, "Ankara’nın gücü, Aydın’ın enerjisiyle toplam değeri 6 milyar lira olan dev bir yatırımı daha kentimize kazandırıyoruz" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın'a yeni yapılacak olan yatırımla ilgili açıklamada bulunurken, " Ankara'nın gücü, Aydın'ın enerjisiyle toplam değeri 6 milyar lira olan dev bir yatırımı daha kentimize kazandırıyoruz" dedi.

Aydın için çalışmaya devam ettiklerini ifade eden Başkan Çerçioğlu, "Selçuk - Ortaklar - Aydın Devlet Yolu BSK yapımı, Aydın - Denizli Devlet Yolu BSK onarımı ile Söke ve Nazilli şehir geçişlerinde muhtelif kesimlerde yeni nesil hemzemin akıllı kavşakların yapılması işinin ihalesi 27 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirildi. Bu kapsamlı yatırım ile bölünmüş yol standardındaki 46,5 kilometrelik Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun eksik kalan kısımları tamamlanacak, 104,7 kilometrelik Aydın-Denizli güzergahında ise gerekli BSK onarımları gerçekleştirilecek. Ayrıca şehir içi trafiğini rahatlatmak amacıyla Söke'de 10 ve Nazilli'de 7 adet olmak üzere toplam 17 adet yeni nesil akıllı kavşak hayata geçiriliyor. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçenlere kentimiz adına teşekkür ederiz. Aydınımız için çalışmaya ve vatandaşlarımızı hizmetlerimizle buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA
Aydın Büyükşehir BelediyesiÖzlem ÇerçioğluYerel YönetimBelediyeEkonomiAnkaraUlaşımAydınYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3’ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti’ye geçebilir 3'ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti'ye geçebilir
Sürekli Köfteci Yusuf’tan yemek yiyen tırcıdan çok konuşulacak iddia Sürekli Köfteci Yusuf’tan yemek yiyen tırcıdan çok konuşulacak iddia
Camide erkeklerle aynı safta oturan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu sessizliğini bozdu Camide erkeklerle aynı safta oturan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu sessizliğini bozdu
Bakan Göktaş’ın elinin havada kaldığı an Bakan Göktaş'ın elinin havada kaldığı an!
COP31’de dikkat çeken an Erdoğan ile Lula sıkı sıkı kucaklaştı COP31'de dikkat çeken an! Erdoğan ile Lula sıkı sıkı kucaklaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Şara’ya sorduğu soru karşılamaya damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şara'ya sorduğu soru karşılamaya damga vurdu
15:14
300 okul tahliye edildi Başbakan Meloni acil toplantı kararı aldı
300 okul tahliye edildi! Başbakan Meloni acil toplantı kararı aldı
15:09
Ümit Özat’tan Arda Güler’i kızdıracak sözler Bin kere onu seçti
Ümit Özat'tan Arda Güler'i kızdıracak sözler! Bin kere onu seçti
15:07
Hayvanlara işkence görüntüleriyle gündem olan Murat Özdemir bakın nerede ortaya çıktı
Hayvanlara işkence görüntüleriyle gündem olan Murat Özdemir bakın nerede ortaya çıktı
14:40
Savcı Sayan’dan Kavcıoğlu’nun kararı sonrası olay sözler: Bu bir istifa değil, görevden alınmadır
Savcı Sayan'dan Kavcıoğlu'nun kararı sonrası olay sözler: Bu bir istifa değil, görevden alınmadır
14:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan COP31 Liderler Zirvesi’nde Gazze mesajı: Zayıflıktır, acizliktir, vicdansızlıktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan COP31 Liderler Zirvesi'nde Gazze mesajı: Zayıflıktır, acizliktir, vicdansızlıktır
14:08
Netanyahu ile iş tutan lidere unutamayacağı bir ders verildi
Netanyahu ile iş tutan lidere unutamayacağı bir ders verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2026 15:28:54. #7.13#
SON DAKİKA: Başkan Çerçioğlu: "6 milyarlık yatırımı Aydın’a kazandırıyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android