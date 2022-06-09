Başkan Çerçioğlu, Dinçer ailesinin hayrına katıldı - Son Dakika
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Başkan Çerçioğlu, Dinçer ailesinin hayrına katıldı

09.06.2022 13:32
Başkan Çerçioğlu, Dinçer ailesinin hayrına katıldı

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Çine belediye Başkanı Enver Salih Dinçer'in tekrar sağlığına kavuşması nedeniyle düzenlenen yemek hayrına katıldı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Çine belediye Başkanı Enver Salih Dinçer'in tekrar sağlığına kavuşması nedeniyle düzenlenen yemek hayrına katıldı.

Çine 'de gerçekleştirilen hayra Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, CHP Çine İlçe Başkanı Tayfun Şahin, İyi Parti Çine İlçe Başkanı Erkan Bozkurt, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer'in makamını ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Başkan Dinçer, Çine Belediyesi makamında Çinelilerin geçmiş olsun dileklerini kabul etti.

Daha sonra Çerçioğlu ve Dinçer makamdan ayrılarak Çine Belediyesi önündeki hayır çadırına giderek burada vatandaşlara ikramları dağıttı. - AYDIN

Başkan Çerçioğlu, Dinçer ailesinin hayrına katıldı
Başkan Çerçioğlu, Dinçer ailesinin hayrına katıldı
Başkan Çerçioğlu, Dinçer ailesinin hayrına katıldı
Başkan Çerçioğlu, Dinçer ailesinin hayrına katıldı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Enver Salih Dinçer, Özlem Çerçioğlu, Aydın, Çine, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Çerçioğlu, Dinçer ailesinin hayrına katıldı - Son Dakika

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