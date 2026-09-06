Aydın'ın Kurtuluşunun 104. Yıl Dönümü Kutlu Olsun - Son Dakika
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Aydın'ın Kurtuluşunun 104. Yıl Dönümü Kutlu Olsun

Aydın\'ın Kurtuluşunun 104. Yıl Dönümü Kutlu Olsun
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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü için bir mesaj yayımladı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü için bir mesaj yayımladı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü için yayımladığı mesajında; "Aydın'ımızın kurtuluşu, milletimizin bağımsızlık mücadelesinin en gurur verici destanlarından biridir. 7 Eylül; vatan toprağının işgale teslim edilmeyeceğini gösteren Aydınlıların kararlılığının, cesaretinin ve yurt sevgisinin simgesidir. Yörük Ali Efe'den Demirci Mehmet Efe'ye, Albay Şefik'ten Çete Ayşe'ye kadar Aydın'ın dört bir yanında mücadele eden kahramanlarımız, işgale karşı gösterdikleri cesaret ve fedakarlıkla kurtuluşun yolunu açmıştır. İki kez işgal edilen, iki kez kurtuluş destanı yazan Aydın'ımız; efelerimizin vatan sevgisi ve Aydınlıların sarsılmaz iradesiyle özgürlüğüne kavuşmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yürütülen Milli Mücadele, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla taçlanmıştır. Bizlere düşen, Atatürk'ün emanet ettiği Cumhuriyetimizi korumak, onun çağdaşlık hedefini daha ileriye taşımak ve bu güzel şehri gelecek nesillere daha güçlü bir şekilde bırakmaktır. 7 Eylül, bizlere yalnızca geçmişte kazanılmış bir zaferi değil, vatanımıza ve Cumhuriyetimize karşı taşıdığımız sorumluluğu da hatırlatmaktadır. Efelerimizin cesaretinden ve Atatürk'ün gösterdiği yoldan aldığımız güçle Aydın'ımız için çalışmayı, şehrimizin yarınlarını hep birlikte güzelleştirmeyi sürdüreceğiz. Bu anlamlı günün 104. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımız uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Kahraman Efelerimizin bizlere bıraktığı bağımsızlık mirasını sonsuza kadar yaşatacağımızı bir kez daha ifade ediyor, Aydın'ımızın 7 Eylül Kurtuluş Günü'nü kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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