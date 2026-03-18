Başkan Çerçioğlu muhtarlara seslendi: "Söz veriyorum daha fazla çalışacağız"
Başkan Çerçioğlu muhtarlara seslendi: "Söz veriyorum daha fazla çalışacağız"

18.03.2026 23:13  Güncelleme: 23:14
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın'da görev yapan mahalle muhtarlarıyla iftar yemeğinde bir araya geldi. Çerçioğlu, muhtarların önemine vurgu yaparak, gelecekte daha fazla hizmet sunacaklarının sözünü verdi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Aydın genelinde görev yapan muhtarlar ile iftar sofrasında bir araya geldi. Muhtarların mahallelerin sesi olduğunu kaydeden Başkan Çerçioğlu, "Söz veriyorum bundan sonra mahallerimize ne yaptıysak kat kat fazlasını yapacağız" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Aydın'da görev yapan mahalle muhtarlarını iftar yemeğinde ağırladı. Karaelmas Düğün Salonu'nda muhtarlarla buluşan Çerçioğlu, mahallelerin temsilcileri olan muhtarlarla yakından ilgilenerek sohbet etti. Edilen dualar eşliğinde oruçlarını açan muhtarlar, Çerçioğlu ile aynı sofrayı paylaştı. İftar yemeği sonrasında konuşan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Biz Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak devletimizin şefkat elini yerelde en güçlü şekilde hissettirmek için sizlerle beraber çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Bizim anlayışımızda halka hizmet en büyük değerdir. Bu yolda başta valimiz olmak üzere milletvekillerimiz, mülki erkan ile eş güdümlü çalıyoruz. Muhtarlarımızın rehberliğinde Aydın'ın her köşesine hizmet götürdük. Bundan sonra da söz veriyorum kat kat fazlasını hep birlikte yapacağız. Bu birlik, beraberlik tablosu Aydın'ın gücünü göstermektedir. Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak siyasi görüşü ne olursa olsun herkese eşit davrandık, tüm vatandaşlarımızı kucaklayan, ayrıştırmayan, birleştiren bir anlayış içerisinde olduk. Özellikle sizlerin de çok iyi bildiğiniz gibi sosyal belediyecilik ilkemizle kimseyi geride bırakmadan bu kadim toprakların bereketini yine bu toprakların insanları ile paylaşıyoruz. Aynı sofranın etrafında kurduğumuz bu samimiyet, bu birliktelik geleceğe dair en büyük teminatımızdır. Şehrimizin huzuru ve kalkınması için emek veren tüm mülki amirlerimize, mahallelerimizin sesi olan muhtarlarımıza, ilçe belediye başkanlarımıza, meclis üyelerimize, milletvekillerimize, il ve ilçe başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. Bir teşekkürüm de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörümüze olacak. Aydın Büyükşehir Belediyesi ve üniversite iş birliği ile kentimizi ilgilendiren çok güzel projelere imza atıyoruz, kendilerine de çok teşekkür ediyorum. Bu vesile ile Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, tüm sevdiklerinizle birlikte daha nice bayramlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Çerçioğlu'nun konuşmasının ardından muhtarlar Çerçioğlu'na bugüne kadar yanlarında olup mahallelerine yaptığı hizmetlerden dolayı çiçek takdim etti. Kürsüden inen Çerçioğlu muhtarlardan yoğun ilgi gördü. Programın ardından Çerçioğlu muhtarlarla tek tek tokalaşıp salondan uğurlarken, muhtarlar da Çerçioğlu'na kendilerini misafir ettiği için teşekkür etti.

Programa, Aydın Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Aydın Milletvekilleri, ilçe kaymakamları, belediye meclis üyeleri, siyasi parti il başkanları ve davetliler katıldı. - AYDIN

