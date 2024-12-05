Başkan Çerçioğlu'na Kadın Yönetim Kurulu Üyelerinden Ziyaret - Son Dakika
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Başkan Çerçioğlu'na Kadın Yönetim Kurulu Üyelerinden Ziyaret

Başkan Çerçioğlu\'na Kadın Yönetim Kurulu Üyelerinden Ziyaret

5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla Efeler Muhtarlar Derneği Başkanı Gurbet Çamoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu ziyaret ederek kadınların yerel yönetimlerdeki önemi hakkında görüş alışverişinde bulundu.

05.12.2024 14:26  Güncelleme: 14:28
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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na, Efeler Muhtarlar Derneği Başkanı Gurbet Çamoğlu ve kadın yönetim kurulu üyeleri nezaket ziyaretinde bulundu.

5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla gerçekleşen nezaket ziyaretinde kadınların yerel yönetimlerde ve karar alma süreçlerindeki önemi ele alındı. Çamoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, kadın dostu projeleriyle hayatlara dokunan Başkan Çerçioğlu'nu tebrik etti. Başkan Çerçioğlu ise kadınların güçlenmesi adına hayata geçirdiği projelerin devam edeceğini vurgulayarak, nazik ziyaretleri için Çamoğlu ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Çerçioğlu'na Kadın Yönetim Kurulu Üyelerinden Ziyaret - Son Dakika

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